Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230404/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-2-3-nisan-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1069177006.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T19:22+0300
2023-04-04T19:26+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyon
recep tayyip erdoğan
cami
ösym
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, 2-3 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Bir fotoğrafla eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye ayakkabı ile girdiğinin iddia edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:Bir diğer fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ayakkabıyla camiye girdiğinin ileri sürüldüğü belirtilen bültende, "Eski ABD Başkanı Obama 7 Nisan 2009 tarihinde, Ayasofya (2009'da müzedir) ve Sultanahmet Camisi'ni gezmiş, Obama'ya o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan eşlik etmiştir. Erdoğan ile Obama ayakkabılarını çıkardıktan sonra Sultanahmet Camisi'ne girmiştir. Ziyaretle ilgili tüm görüntüler, iddiaları çürütmektedir" ifadelerine yer verildi.Bültende, başka bir görsel manipülasyonun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile camide ayakkabıyla namaz kıldığı iddiasıyla servis edildiği belirtilerek, iddiaya konu görselle ilgili taramalarda, fotoğrafın 6 Temmuz 2016'da Mescid-i Haram'da çekildiği, Erdoğan'ın fotoğrafa fotomontaj yoluyla eklendiğinin tespit edildiği vurgulandı.'Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor' iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiasıyla ilgili de şunlar kaydedildi:'Hudutların Mehmetçik tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak korunduğu' vurgulanan bültende, öncelikle Suriye hududunda başlatılan sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmalarının, müteakiben İran ve Irak hudutlarını da kapsayacak şekilde güncel ihtiyaçlara uygun ve modern olarak geliştirildiği aktarıldı.Milli Savunma Bakanlığının sınır güvenliği için aldığı tedbirlerle caydırma, görme, bulma ve engelleme vazifesini üstlendiği belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:ÖSYM'nin ramazan sebebiyle adaylara verdiği sete şeker koymadığı iddiasıBültende, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023- MSÜ) ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "ÖSYM, ramazan olduğu için sınava giren adaylara verdiği setin içine şeker koymadı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. 2 Nisan Pazar düzenlenen sınavda adaylara verilen setlerde şeker bulunmamasının nedeninin ramazan ayı olmadığı vurgulanan bültende, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı hariç, 2019'dan bu yana adaylara verilen setlerde şeker bulunmamaktadır. Adaylara verilen sette kalem, silgi, açacak ve peçete bulunmaktadır." açıklaması yer aldı.İstanbul'da bir gencin Suriye uyruklu bir adamı öldürdüğü iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İstanbul'da bir Türk vatandaşı, Suriye uyruklu bir adamı bıçakla öldürdü' iddiası doğru değildir" bilgisi yer aldı.Görüntülerdeki olayın Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçen şubat ayında yaşandığı belirtilen bültende, olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlardan olmak üzere çeşitli sabıkaları bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana geldiği aktarıldı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli T.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı bildirilen bültende, T.E'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.Yaralanan A.Y'nin ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilen bültende, olaya karışan şahısların Suriye uyruklu olmadığı vurgulandı.Togg plakasına ilişkin iddialarTürkiye'nin yerli otomobili Togg'un 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildiği hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230402/iletisim-baskanligi-emine-erdogan-ile-ilgili-luks-magazadan-alisveris-iddiasi-dogru-degil-1069062133.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_a32037cca285abd435dec6f5870b7b84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, recep tayyip erdoğan, cami, ösym
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, recep tayyip erdoğan, cami, ösym

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

19:22 04.04.2023 (güncellendi: 19:26 04.04.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, 2-3 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
Bir fotoğrafla eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye ayakkabı ile girdiğinin iddia edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:
"Taramalar neticesinde, fotoğrafın 2 Eylül 2018'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin açılış töreni esnasında çekildiği tespit edilmiştir. Dar açıyla kesilerek manipüle edilen fotoğrafın geniş açılı orijinal hali incelendiğinde, fotoğrafın cami içi değil, dışında çekildiği açıkça görülmektedir."
Bir diğer fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ayakkabıyla camiye girdiğinin ileri sürüldüğü belirtilen bültende, "Eski ABD Başkanı Obama 7 Nisan 2009 tarihinde, Ayasofya (2009'da müzedir) ve Sultanahmet Camisi'ni gezmiş, Obama'ya o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan eşlik etmiştir. Erdoğan ile Obama ayakkabılarını çıkardıktan sonra Sultanahmet Camisi'ne girmiştir. Ziyaretle ilgili tüm görüntüler, iddiaları çürütmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bültende, başka bir görsel manipülasyonun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile camide ayakkabıyla namaz kıldığı iddiasıyla servis edildiği belirtilerek, iddiaya konu görselle ilgili taramalarda, fotoğrafın 6 Temmuz 2016'da Mescid-i Haram'da çekildiği, Erdoğan'ın fotoğrafa fotomontaj yoluyla eklendiğinin tespit edildiği vurgulandı.

'Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor' iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiasıyla ilgili de şunlar kaydedildi:
"Sınırlarımızda halihazırda herhangi bir göç dalgası söz konusu değildir. Hudutlarımız kamera, termal kamera, radar, dürbün, İHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak en yoğun tedbirlerle gece gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Sosyal medyada 'mülteci akını' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi yoktur."
'Hudutların Mehmetçik tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak korunduğu' vurgulanan bültende, öncelikle Suriye hududunda başlatılan sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmalarının, müteakiben İran ve Irak hudutlarını da kapsayacak şekilde güncel ihtiyaçlara uygun ve modern olarak geliştirildiği aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sınır güvenliği için aldığı tedbirlerle caydırma, görme, bulma ve engelleme vazifesini üstlendiği belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:
"İran üzerinden Türkiye'ye gelebilecek muhtemel göç dalgasına yönelik, birçok önlem alınmaktadır. Hudutlarımız, keşif ve gözetleme vasıtaları (kamera, termal kamera, radar, dürbün, İHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler) ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir.
Hudut hattı boyunca elektro-optik kule, modüler beton duvar, yüksek güvenlikli tel çit inşaatları devam etmektedir. İHA/ SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Hudut emniyetine yönelik üç kademeyi esas alan bir emniyet sistemi oluşturularak; 1'inci Kademede hudut birliklerince gözetleme, kontrol, pusu ve devriye, 2'nci Kademede komando unsurları ile geri bölgede geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye, 3'üncü Kademede ise kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir.
Modüler Beton Duvar (479 km planlı) yapımı ve düzensiz göçmenlerin kullanabileceği güzergahlara hendek kazma faaliyetleri (376 km planlı) büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte halen sürdürülmektedir. MSB, hudut hattının gerisinde ise Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca İran hudut makamları ile aylık görüşmeler yapılmaktadır."

ÖSYM'nin ramazan sebebiyle adaylara verdiği sete şeker koymadığı iddiası

Bültende, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023- MSÜ) ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "ÖSYM, ramazan olduğu için sınava giren adaylara verdiği setin içine şeker koymadı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. 2 Nisan Pazar düzenlenen sınavda adaylara verilen setlerde şeker bulunmamasının nedeninin ramazan ayı olmadığı vurgulanan bültende, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı hariç, 2019'dan bu yana adaylara verilen setlerde şeker bulunmamaktadır. Adaylara verilen sette kalem, silgi, açacak ve peçete bulunmaktadır." açıklaması yer aldı.

İstanbul'da bir gencin Suriye uyruklu bir adamı öldürdüğü iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İstanbul'da bir Türk vatandaşı, Suriye uyruklu bir adamı bıçakla öldürdü' iddiası doğru değildir" bilgisi yer aldı.
Görüntülerdeki olayın Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçen şubat ayında yaşandığı belirtilen bültende, olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlardan olmak üzere çeşitli sabıkaları bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana geldiği aktarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli T.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı bildirilen bültende, T.E'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
Yaralanan A.Y'nin ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilen bültende, olaya karışan şahısların Suriye uyruklu olmadığı vurgulandı.

Togg plakasına ilişkin iddialar

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildiği hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi:
"Teslim edilen '34 EE 2071' plakalı aracın hasar kaydı sorgulamasında, plakanın daha önce başka bir araçta kullanıldığı ve bazı kazalarının da olduğu görülmüştür. Bahse konu araç, en son 2019 yılında kullanılmış ve sonrasında '34 EE 2071' plakası boşa çıkmıştır. Plakanın Emine Erdoğan'a teslim edilen Togg'a tescilinin ardından ilk yapılan hasar kayıt sorgulamalarında önce eski arabanın kaydının görünmesi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarının tedrici olarak düzenlenmesiyle ilgilidir. Güncel yapılan hasar kayıt sorgulamalarında '34 EE 2071' plakanın Togg T10X aracına kayıtlı olduğu ve 30 Mart 2023 trafiğe çıkış tarihli olduğu görülmektedir."
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
TÜRKİYE
İletişim Başkanlığı: Emine Erdoğan ile ilgili 'lüks mağazadan alışveriş' iddiası doğru değil
2 Nisan, 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала