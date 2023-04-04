https://sputniknews.com.tr/20230404/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-2-3-nisan-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1069177006.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-3 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T19:22+0300

2023-04-04T19:22+0300

2023-04-04T19:26+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyon

recep tayyip erdoğan

cami

ösym

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, 2-3 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Bir fotoğrafla eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye ayakkabı ile girdiğinin iddia edildiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:Bir diğer fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ayakkabıyla camiye girdiğinin ileri sürüldüğü belirtilen bültende, "Eski ABD Başkanı Obama 7 Nisan 2009 tarihinde, Ayasofya (2009'da müzedir) ve Sultanahmet Camisi'ni gezmiş, Obama'ya o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan eşlik etmiştir. Erdoğan ile Obama ayakkabılarını çıkardıktan sonra Sultanahmet Camisi'ne girmiştir. Ziyaretle ilgili tüm görüntüler, iddiaları çürütmektedir" ifadelerine yer verildi.Bültende, başka bir görsel manipülasyonun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile camide ayakkabıyla namaz kıldığı iddiasıyla servis edildiği belirtilerek, iddiaya konu görselle ilgili taramalarda, fotoğrafın 6 Temmuz 2016'da Mescid-i Haram'da çekildiği, Erdoğan'ın fotoğrafa fotomontaj yoluyla eklendiğinin tespit edildiği vurgulandı.'Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor' iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiasıyla ilgili de şunlar kaydedildi:'Hudutların Mehmetçik tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak korunduğu' vurgulanan bültende, öncelikle Suriye hududunda başlatılan sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmalarının, müteakiben İran ve Irak hudutlarını da kapsayacak şekilde güncel ihtiyaçlara uygun ve modern olarak geliştirildiği aktarıldı.Milli Savunma Bakanlığının sınır güvenliği için aldığı tedbirlerle caydırma, görme, bulma ve engelleme vazifesini üstlendiği belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:ÖSYM'nin ramazan sebebiyle adaylara verdiği sete şeker koymadığı iddiasıBültende, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023- MSÜ) ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "ÖSYM, ramazan olduğu için sınava giren adaylara verdiği setin içine şeker koymadı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. 2 Nisan Pazar düzenlenen sınavda adaylara verilen setlerde şeker bulunmamasının nedeninin ramazan ayı olmadığı vurgulanan bültende, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı hariç, 2019'dan bu yana adaylara verilen setlerde şeker bulunmamaktadır. Adaylara verilen sette kalem, silgi, açacak ve peçete bulunmaktadır." açıklaması yer aldı.İstanbul'da bir gencin Suriye uyruklu bir adamı öldürdüğü iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İstanbul'da bir Türk vatandaşı, Suriye uyruklu bir adamı bıçakla öldürdü' iddiası doğru değildir" bilgisi yer aldı.Görüntülerdeki olayın Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçen şubat ayında yaşandığı belirtilen bültende, olayın hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlardan olmak üzere çeşitli sabıkaları bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana geldiği aktarıldı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli T.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldığı bildirilen bültende, T.E'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.Yaralanan A.Y'nin ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilen bültende, olaya karışan şahısların Suriye uyruklu olmadığı vurgulandı.Togg plakasına ilişkin iddialarTürkiye'nin yerli otomobili Togg'un 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildiği hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230402/iletisim-baskanligi-emine-erdogan-ile-ilgili-luks-magazadan-alisveris-iddiasi-dogru-degil-1069062133.html

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyon, recep tayyip erdoğan, cami, ösym