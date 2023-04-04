https://sputniknews.com.tr/20230404/cumhurbaskani-erdogan-alparslan-turkesin-kabrini-ziyaret-etti-1069170290.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T17:00+0300

2023-04-04T17:00+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

alparslan türkeş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı. Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.

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recep tayyip erdoğan, alparslan türkeş