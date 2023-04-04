https://sputniknews.com.tr/20230404/cavusoglu-turkiye-son-20-yilda-sadece-bolgesel-degil-kuresel-bir-guc-kuresel-bir-aktor-olmustur-1069131420.html

Çavuşoğlu: Türkiye, son 20 yılda sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur

Çavuşoğlu: Türkiye, son 20 yılda sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mamak'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye, son 20 yılda çok şükür sadece bölgesel değil küresel bir... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T01:15+0300

2023-04-04T01:15+0300

2023-04-04T01:15+0300

2023 türkiye seçimleri

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

seçim

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Burada konuşan Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, "Büyük bir afet yaşadık. Sadece asrın değil tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. İnsanlık tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerden bir tanesini maalesef ülkemizde yaşadık. Yaralarımızı sarıyoruz ve başından beri vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, depremzedeleri daha iyi şartlarda barınmaları için kalıcı konutlar hazır oluncaya kadar çadırlardan konteyner kentlere taşımaya başladıklarını dile getirdi.'Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz'Depremzedelerin bugüne kadar KYK yurtlarında, devlet misafirhanelerinde ve otellerde misafir edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet-millet el birliğiyle inşallah yaralarımızı saracağız. Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz" dedi.Çavuşoğlu, depremlerde yıkılan binaların daha iyisini, daha sağlamını ve çok daha güzelini 1 yıl içerisinde teslim etmiş olacaklarını dile getirerek, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadi olduğunu hatırlattı.Türkiye'nin son 20 yıldaki ilerlemesine de işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti.Sadece Türkiye'nin küresel bir güç olmasının yetmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türk dünyasının da birleşmesi gerekiyordu ve Türk Devletleri Teşkilatını kurumsallaştırdık, çok saygın, çok etkin bir uluslararası teşkilat haline getirdik. Ama bu da yetmez, Türk dünyasının birliğini, gücünü daha da artırmamız gerekiyor bunun için çok çalışıyoruz" dedi.'İkinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir'Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye için hizmet eden herkesi saygı ve rahmetle yad eden Çavuşoğlu, "Son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıkları rakamlarla ortada. Geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama yetersiz. Bizim şimdi hedefimiz nedir? Türkiye’nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk Dünyası yüzyılı yapmaktır. Yani ikinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir" ifadesini kullandı.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirdiklerine işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü olması gerekiyor, dünyada sorunlar devam ediyor, çatışmalar devam ediyor, dünyanın sistemi sorunları çözemiyor" dedi.Dünyada bir güç paylaşımı olduğunu ve her yerde yeni güçler ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu:

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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, seçim