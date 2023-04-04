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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/cavusoglu-turkiye-son-20-yilda-sadece-bolgesel-degil-kuresel-bir-guc-kuresel-bir-aktor-olmustur-1069131420.html
Çavuşoğlu: Türkiye, son 20 yılda sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur
Çavuşoğlu: Türkiye, son 20 yılda sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mamak'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye, son 20 yılda çok şükür sadece bölgesel değil küresel bir... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T01:15+0300
2023-04-04T01:15+0300
2023 türkiye seçimleri
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
seçim
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Burada konuşan Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, "Büyük bir afet yaşadık. Sadece asrın değil tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. İnsanlık tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerden bir tanesini maalesef ülkemizde yaşadık. Yaralarımızı sarıyoruz ve başından beri vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, depremzedeleri daha iyi şartlarda barınmaları için kalıcı konutlar hazır oluncaya kadar çadırlardan konteyner kentlere taşımaya başladıklarını dile getirdi.'Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz'Depremzedelerin bugüne kadar KYK yurtlarında, devlet misafirhanelerinde ve otellerde misafir edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet-millet el birliğiyle inşallah yaralarımızı saracağız. Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz" dedi.Çavuşoğlu, depremlerde yıkılan binaların daha iyisini, daha sağlamını ve çok daha güzelini 1 yıl içerisinde teslim etmiş olacaklarını dile getirerek, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadi olduğunu hatırlattı.Türkiye'nin son 20 yıldaki ilerlemesine de işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti.Sadece Türkiye'nin küresel bir güç olmasının yetmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türk dünyasının da birleşmesi gerekiyordu ve Türk Devletleri Teşkilatını kurumsallaştırdık, çok saygın, çok etkin bir uluslararası teşkilat haline getirdik. Ama bu da yetmez, Türk dünyasının birliğini, gücünü daha da artırmamız gerekiyor bunun için çok çalışıyoruz" dedi.'İkinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir'Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye için hizmet eden herkesi saygı ve rahmetle yad eden Çavuşoğlu, "Son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıkları rakamlarla ortada. Geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama yetersiz. Bizim şimdi hedefimiz nedir? Türkiye’nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk Dünyası yüzyılı yapmaktır. Yani ikinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir" ifadesini kullandı.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirdiklerine işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü olması gerekiyor, dünyada sorunlar devam ediyor, çatışmalar devam ediyor, dünyanın sistemi sorunları çözemiyor" dedi.Dünyada bir güç paylaşımı olduğunu ve her yerde yeni güçler ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu:
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, seçim
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, seçim

Çavuşoğlu: Türkiye, son 20 yılda sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur

01:15 04.04.2023
© AA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mamak'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye, son 20 yılda çok şükür sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada konuşan Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, "Büyük bir afet yaşadık. Sadece asrın değil tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. İnsanlık tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerden bir tanesini maalesef ülkemizde yaşadık. Yaralarımızı sarıyoruz ve başından beri vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, depremzedeleri daha iyi şartlarda barınmaları için kalıcı konutlar hazır oluncaya kadar çadırlardan konteyner kentlere taşımaya başladıklarını dile getirdi.

'Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz'

Depremzedelerin bugüne kadar KYK yurtlarında, devlet misafirhanelerinde ve otellerde misafir edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet-millet el birliğiyle inşallah yaralarımızı saracağız. Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz" dedi.
Çavuşoğlu, depremlerde yıkılan binaların daha iyisini, daha sağlamını ve çok daha güzelini 1 yıl içerisinde teslim etmiş olacaklarını dile getirerek, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadi olduğunu hatırlattı.
Türkiye'nin son 20 yıldaki ilerlemesine de işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti.
"Türkiye, son 20 yılda çok şükür sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur. İstikrarı, ekonomik büyümesi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmamız, aynı şekilde dünyanın her yerinde ülkemizin, milletimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumamız, diğer taraftan dünyanın neresinde sorun varsa, neresinde yardıma muhtaç bir ülke toplumu varsa onların yardımına koşmamız ve de dünyanın çarpık sistemine karşı 'dünya 5'ten büyüktür', 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek, dünyanın ve sistemin bir reforma tabii tutulması konusunda çaba sarf etmemiz, Ukrayna savaşında barış için tek çaba sarf eden liderin Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan olması Türkiye'yi küresel bir güç yapmıştır."
Sadece Türkiye'nin küresel bir güç olmasının yetmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türk dünyasının da birleşmesi gerekiyordu ve Türk Devletleri Teşkilatını kurumsallaştırdık, çok saygın, çok etkin bir uluslararası teşkilat haline getirdik. Ama bu da yetmez, Türk dünyasının birliğini, gücünü daha da artırmamız gerekiyor bunun için çok çalışıyoruz" dedi.

'İkinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir'

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye için hizmet eden herkesi saygı ve rahmetle yad eden Çavuşoğlu, "Son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıkları rakamlarla ortada. Geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama yetersiz. Bizim şimdi hedefimiz nedir? Türkiye’nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk Dünyası yüzyılı yapmaktır. Yani ikinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir" ifadesini kullandı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"İnşallah 14 Mayıs seçimlerinden sonra daha güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar seçeceğiz ve Türkiye’nin istikrarını koruyacağız, birliğini koruyacağız. Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi başkalarının hizmetine sokmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bu milletimiz deprem bölgelerini kimin inşa edeceğini de çok iyi biliyor, Türkiye'yi ikinci asrında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olarak kimin bunu başarabileceğini de çok iyi biliyor. Herkes konuşacak, ama 14 Mayıs'ta inşallah vatandaşımız, 'yeter söz milletindir' diyerek sandıkta gereken cevabı da verecek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok daha güçlü bir şekilde inşallah iktidara tekrar getirecek."
Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirdiklerine işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü olması gerekiyor, dünyada sorunlar devam ediyor, çatışmalar devam ediyor, dünyanın sistemi sorunları çözemiyor" dedi.
Dünyada bir güç paylaşımı olduğunu ve her yerde yeni güçler ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu:
"Bu güç paylaşımı olurken Türkiye'nin bu gücün merkezinde olması gerekiyor. O yüzden bizim istikrarımızın devam etmesi gerekiyor. Ve ülkemizin o muasır medeniyet seviyelerinin üstüne çıkması için de yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde, devlet millet el ele vererek hedeflerimize ulaşacağız. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmak, temsil etmek bizim için onurdur, gururdur. Güçlü Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu, Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu herkese itinayla, özenle anlatmaya, gereken cevapları da vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle."
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