https://sputniknews.com.tr/20230404/cavusoglu-brukselde-abdli-mevkidasi-ile-gorusecek--1069164269.html
Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T15:18+0300
2023-04-04T15:18+0300
2023-04-04T16:09+0300
dünya
antony blinken
mevlüt çavuşoğlu
nato
brüksel
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Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya resmi üyeliği için düzenlenecek törene katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na gitti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel’de görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik." açıklamasını yaptı.
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antony blinken, mevlüt çavuşoğlu, nato, brüksel
antony blinken, mevlüt çavuşoğlu, nato, brüksel
Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü
15:18 04.04.2023 (güncellendi: 16:09 04.04.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya resmi üyeliği için düzenlenecek törene katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na gitti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel’de görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik." açıklamasını yaptı.