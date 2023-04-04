https://sputniknews.com.tr/20230404/cavusoglu-brukselde-abdli-mevkidasi-ile-gorusecek--1069164269.html

Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:18+0300

2023-04-04T15:18+0300

2023-04-04T16:09+0300

dünya

antony blinken

mevlüt çavuşoğlu

nato

brüksel

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Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO'ya resmi üyeliği için düzenlenecek törene katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na gitti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel’de görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik." açıklamasını yaptı.

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