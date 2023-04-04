https://sputniknews.com.tr/20230404/camasir-makinesi-patladi-saniyelerle-kurtuldu-1069155294.html
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi patladı. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:23+0300
2023-04-04T13:23+0300
2023-04-04T13:23+0300
dünya
video
ispanya
madrid
çamaşır makinesi
patlama
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İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi.Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.
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Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
2023-04-04T13:23+0300
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video, ispanya, madrid, çamaşır makinesi, patlama, видео
video, ispanya, madrid, çamaşır makinesi, patlama, видео
Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu
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İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi patladı. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.
İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi.
Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.