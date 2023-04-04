https://sputniknews.com.tr/20230404/buyuk-birlik-partisi-kisa-adini-degistirdi-1069131017.html

Büyük Birlik Partisi kısa adını değiştirdi

Büyük Birlik Partisi kısa adını değiştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kısaltılmış isminin 'Büyük Birlik' olarak değiştirildiğini açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T01:01+0300

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2023 türkiye seçimleri

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

seçim

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Destici, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, 14 Mayıs seçimlerine kendi logolarının aynı kalacağını ancak isimlerinin Büyük Birlik olarak değiştirildiğini söyledi.Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) parti tüzüğüne karşı olduğunu ve söylemlerini doğru bulmadığını söyleyen Destici, "HÜDA PAR eşittir HDP değildir" ifadesini kullandı.Seçimlerde hedeflerinin yüzde 4-5 oranında oy almak olduğunu aktaran Destici, "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim." diye konuştu.

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büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, seçim