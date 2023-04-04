https://sputniknews.com.tr/20230404/bingolde-heyelan-koy-yolu-yarildi-1069161427.html
Bingöl'de heyelan: Köy yolu yarıldı
Bingöl'de heyelan: Köy yolu yarıldı
Bingöl'de merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:26+0300
2023-04-04T14:26+0300
2023-04-04T14:26+0300
yaşam
bingöl
yarık
heyelan
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Bingöl genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda heyelan meydana geldi.Heyelan nedeniyle 3 noktada yarıklar ve çökme oluştu. Heyelanın ardından yol ulaşıma kapandı.Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/depremde-olusan-yarikta-mahsur-kalan-iki-kaplumbaga-kurtarildi-1068913900.html
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bingöl, yarık, heyelan
Bingöl'de heyelan: Köy yolu yarıldı
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Bingöl'de merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
Bingöl genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Yelesen grup köy yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle 3 noktada yarıklar ve çökme oluştu. Heyelanın ardından yol ulaşıma kapandı.
Bölgede çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.