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Beşiktaş'tan TFF'ye VAR kayıtları ve Halil Umut Meler başvurusu
Beşiktaş'tan TFF'ye VAR kayıtları ve Halil Umut Meler başvurusu
Beşiktaş kulübü derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili, "Belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T17:54+0300
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spor
beşiktaş
var
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Türkiye Futbol Federasyonu’na Yaptığımız Resmi Başvuru HakkındaKulübümüz, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi başvuruda şu ifadeler yer aldı:Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz dün bir kez daha hatırlattığımız Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur.Hakem Halil Umut Meler’in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş’ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır.Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur.Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur?Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.SaygılarımızlaBeşiktaş JK"
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Beşiktaş'tan TFF'ye VAR kayıtları ve Halil Umut Meler başvurusu

17:54 04.04.2023
© AABeşiktaş, BJK
Beşiktaş, BJK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Beşiktaş kulübü derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili, "Belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur?" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu’na Yaptığımız Resmi Başvuru Hakkında
Kulübümüz, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi başvuruda şu ifadeler yer aldı:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na
22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz dün bir kez daha hatırlattığımız Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur.
Hakem Halil Umut Meler’in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş’ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.
Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır.
Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.
Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur.
Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.
Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur?
Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.
Saygılarımızla
Beşiktaş JK"
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