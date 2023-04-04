https://sputniknews.com.tr/20230404/benzin-fiyatlarinda-112-lira-zam-bekleniyor-1069136262.html

Benzin fiyatlarında 1.12 lira zam bekleniyor

Benzin fiyatlarında 1.12 lira zam bekleniyor

Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkisi görünmeye başladı. Yarından... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T08:51+0300

2023-04-04T08:51+0300

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Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkisi görünmeye başladı. Yarından itibaren benzine zam geliyor...Benzine yarından geçerli olmak üzere 1.12 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.4 Nisan 2023 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasıBenzin: 21.32 TLMotorin: 20.44 TLLPG: 11.63 TLİstanbul Avrupa yakasıBenzin: 21,35 TLMotorin: 20,5 TLLPG: 12.09 TLAnkaraBenzin: 21,73 TLMotorin: 20,9 TLLPG: 12,10 TLİzmirBenzin: 21,74 TLMotorin: 20,99 TLLPG: 11,88 TL

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türkiye, dolar, dolar/tl, benzin, benzin fiyatları, zam