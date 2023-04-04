https://sputniknews.com.tr/20230404/benzin-fiyatlarinda-112-lira-zam-bekleniyor-1069136262.html
Benzin fiyatlarında 1.12 lira zam bekleniyor
Benzin fiyatlarında 1.12 lira zam bekleniyor
Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkisi görünmeye başladı. Yarından... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T08:51+0300
2023-04-04T08:51+0300
2023-04-04T08:51+0300
ekonomi
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Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkisi görünmeye başladı. Yarından itibaren benzine zam geliyor...Benzine yarından geçerli olmak üzere 1.12 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.4 Nisan 2023 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasıBenzin: 21.32 TLMotorin: 20.44 TLLPG: 11.63 TLİstanbul Avrupa yakasıBenzin: 21,35 TLMotorin: 20,5 TLLPG: 12.09 TLAnkaraBenzin: 21,73 TLMotorin: 20,9 TLLPG: 12,10 TLİzmirBenzin: 21,74 TLMotorin: 20,99 TLLPG: 11,88 TL
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türkiye, dolar, dolar/tl, benzin, benzin fiyatları, zam
türkiye, dolar, dolar/tl, benzin, benzin fiyatları, zam
Benzin fiyatlarında 1.12 lira zam bekleniyor
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Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkisi görünmeye başladı. Yarından itibaren benzine zam bekleniyor.
Doların 19 TL'yi aşarak yükselişini hızlandırması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararlarının etkisi görünmeye başladı. Yarından itibaren benzine zam geliyor...
Benzine yarından geçerli olmak üzere 1.12 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
4 Nisan 2023 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakası
İstanbul Avrupa yakası
Ankara
İzmir