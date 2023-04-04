https://sputniknews.com.tr/20230404/bangladeste-carsida-buyuk-yangin--1069156513.html

Bangladeş’te çarşıda büyük yangın

Bangladeş’te çarşıda büyük yangın

Bangladeş’te giyim mağazalarının bulunduğu bir çarşıda yangın çıktı. Yüzlerce itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T13:45+0300

2023-04-04T13:45+0300

2023-04-04T13:45+0300

dünya

video

bangladeş

çarşı

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069156334_0:171:656:540_1920x0_80_0_0_e5d687d9ec962f558ed6b362919804f0.png

Bangladeş’in başkenti Dakka’da giysi satılan bir çaşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı çarşıda yaklaşık 3 bin mağaza bulunduğu ve birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Bangladeş’te çarşıda büyük yangın Bangladeş’te çarşıda büyük yangın 2023-04-04T13:45+0300 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, bangladeş, çarşı, yangın, видео