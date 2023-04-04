https://sputniknews.com.tr/20230404/bangladeste-carsida-buyuk-yangin--1069156513.html
Bangladeş’te çarşıda büyük yangın
Bangladeş’te çarşıda büyük yangın
Bangladeş’te giyim mağazalarının bulunduğu bir çarşıda yangın çıktı. Yüzlerce itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:45+0300
2023-04-04T13:45+0300
2023-04-04T13:45+0300
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yangın
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Bangladeş’in başkenti Dakka’da giysi satılan bir çaşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı çarşıda yaklaşık 3 bin mağaza bulunduğu ve birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
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Bangladeş’te çarşıda büyük yangın
Bangladeş’te çarşıda büyük yangın
2023-04-04T13:45+0300
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video, bangladeş, çarşı, yangın, видео
Bangladeş’te çarşıda büyük yangın
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Bangladeş’te giyim mağazalarının bulunduğu bir çarşıda yangın çıktı. Yüzlerce itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da giysi satılan bir çaşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.
Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi.
Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı çarşıda yaklaşık 3 bin mağaza bulunduğu ve birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.