https://sputniknews.com.tr/20230404/balkanlara-kis-geri-dondu--1069157315.html
Balkanlara kış geri döndü
Balkanlara kış geri döndü
Balkanlarda etkili olan kar yağışının ardından Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da birçok kent beyaza büründü. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:56+0300
2023-04-04T13:56+0300
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dünya
video
balkanlar
kış
kar
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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oluyor.İlkbahar mevsiminin gelmesinden kısa bir süre sonra yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.
balkanlar
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Balkanlara kış geri döndü
Balkanlara kış geri döndü
2023-04-04T13:56+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, balkanlar, kış, kar, видео
video, balkanlar, kış, kar, видео
Balkanlara kış geri döndü
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Balkanlarda etkili olan kar yağışının ardından Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da birçok kent beyaza büründü.
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oluyor.
İlkbahar mevsiminin gelmesinden kısa bir süre sonra yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.