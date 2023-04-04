https://sputniknews.com.tr/20230404/balkanlara-kis-geri-dondu--1069157315.html

Balkanlara kış geri döndü

Balkanlara kış geri döndü

Balkanlarda etkili olan kar yağışının ardından Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da birçok kent beyaza büründü. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova’da dün geceden bu yana kar yağışı etkili oluyor.İlkbahar mevsiminin gelmesinden kısa bir süre sonra yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

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