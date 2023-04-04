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https://sputniknews.com.tr/20230404/bakan-kurum-deprem-bolgesinde-13-bin-400-koy-evinin-insasina-baslandi-1069152626.html
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin inşasına başlandı
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin inşasına başlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 653 köyde 13 bin 400 köy evinin inşa sürecine başlandığını açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:45+0300
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murat kurum
deprem
konut
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı. Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık" dedi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ili kapsayan afet bölgesinde 70 bin konutun yapım süreci sürüyor. 143 bin köy evi için de inşa çalışmaları başlatıldı.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle; ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evi inşa edilecek. Köy evleri farklı ihtiyaçlara göre; 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı.Evler; 122 ila 127 metrekare genişliğinde, 3+1 oda sayısına göre inşa edilecek. Hayvancılık yapanlar içinse 85 metrekare ahır yapımı öngörüldü.
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murat kurum, deprem, konut, çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum, deprem, konut, çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin inşasına başlandı

12:45 04.04.2023
© İHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 653 köyde 13 bin 400 köy evinin inşa sürecine başlandığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı. Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ili kapsayan afet bölgesinde 70 bin konutun yapım süreci sürüyor. 143 bin köy evi için de inşa çalışmaları başlatıldı.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle; ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evi inşa edilecek. Köy evleri farklı ihtiyaçlara göre; 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı.
Evler; 122 ila 127 metrekare genişliğinde, 3+1 oda sayısına göre inşa edilecek. Hayvancılık yapanlar içinse 85 metrekare ahır yapımı öngörüldü.
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