https://sputniknews.com.tr/20230404/bakan-akar-yunan-mevkidasiyla-ortak-basin-toplantisinda-konustu-ege-dostluk-denizi-olmalidir-1069171830.html
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: 'Ege dostluk denizi olmalıdır'
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: 'Ege dostluk denizi olmalıdır'
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile Hatay’da açıklama yaptı. Bakan Akar, "Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir"... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T17:14+0300
2023-04-04T17:14+0300
2023-04-04T17:16+0300
türkiye
hulusi akar
ege denizi
akdeniz
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Hatay’da açıklamalarda bulundu."Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizim komşu ülkeler olarak bizim sorunlarımız da dostluğuz da yok boyutlu. Bizim arzumuz tememnimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması" diyen Akar, şunları kaydetti:"Ege ve Akdeniz'in gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye ve Yunanistan'da yaşananların refah içinde yaşaması bizim temennimiz budur.Bu önemli anlamlı ziyaretten dolayı Panagiotopoulos'a teşekkürlerimizi sunuyorum"Bakan Akar'dan sonra söz alan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da şunları söyledi:Bu vesileyle bir kere daha depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için baş sağlığı diliyorum. Bugün burada sevgilim dostum Hulusi ve ekibiyle yaptığım görüşmede iklim değişikliği ile ortaya çıkan doğan afetler anlamında, yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşmak zorundayız.Yunanistan depremin ilk dakikalarından itibaren üzerine düşeni yapmıştır. Destek göstermek için elimizden gelen her şeyi yaptık.Bu tür felaketin son olmasını diliyoru"
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ege denizi
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hulusi akar, ege denizi, akdeniz
hulusi akar, ege denizi, akdeniz
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu: 'Ege dostluk denizi olmalıdır'
17:14 04.04.2023 (güncellendi: 17:16 04.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile Hatay’da açıklama yaptı. Bakan Akar, "Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Hatay’da açıklamalarda bulundu.
"Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizim komşu ülkeler olarak bizim sorunlarımız da dostluğuz da yok boyutlu. Bizim arzumuz tememnimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması" diyen Akar, şunları kaydetti:
"Ege ve Akdeniz'in gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye ve Yunanistan'da yaşananların refah içinde yaşaması bizim temennimiz budur.
Bu önemli anlamlı ziyaretten dolayı Panagiotopoulos'a teşekkürlerimizi sunuyorum"
Bakan Akar'dan sonra söz alan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da şunları söyledi:
Bu vesileyle bir kere daha depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için baş sağlığı diliyorum. Bugün burada sevgilim dostum Hulusi ve ekibiyle yaptığım görüşmede iklim değişikliği ile ortaya çıkan doğan afetler anlamında, yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşmak zorundayız.
Yunanistan depremin ilk dakikalarından itibaren üzerine düşeni yapmıştır. Destek göstermek için elimizden gelen her şeyi yaptık.
Bu tür felaketin son olmasını diliyoru"