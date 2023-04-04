https://sputniknews.com.tr/20230404/bagajdan-9-papagan-cikti-2-kisiye-52-bin-lira-ceza-kesildi-1069178091.html
Bagajdan 9 papağan çıktı, 2 kişiye 52 bin lira ceza kesildi
Bagajdan 9 papağan çıktı, 2 kişiye 52 bin lira ceza kesildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, 9 istilacı yeşil papağan ele geçirildi, 2 kişiye 26 bin 390'ar lira idari para cezası... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T19:44+0300
2023-04-04T19:44+0300
2023-04-04T19:50+0300
türkiye
bolu
papağan
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, 9 istilacı yeşil papağan ele geçirildi.Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Dörtdivan ilçesi mevkisinde uygulama kapsamında durdurulan otobüste arama yaptı.Diyarbakır'dan İstanbul'a giden araçta yapılan aramada K.T. tarafından H.K. isimli kişiye satıldığı belirlenen 9 papağan bulundu. İstilacı kuş türü olan papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.Söz konusu kişilere de "Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.
türkiye
bolu
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bolu, papağan
Bagajdan 9 papağan çıktı, 2 kişiye 52 bin lira ceza kesildi
19:44 04.04.2023 (güncellendi: 19:50 04.04.2023) Abone ol
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, 9 istilacı yeşil papağan ele geçirildi, 2 kişiye 26 bin 390'ar lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde, 9 istilacı yeşil papağan ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Dörtdivan ilçesi mevkisinde uygulama kapsamında durdurulan otobüste arama yaptı.
Diyarbakır'dan İstanbul'a giden araçta yapılan aramada K.T. tarafından H.K. isimli kişiye satıldığı belirlenen 9 papağan bulundu. İstilacı kuş türü olan papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Söz konusu kişilere de "Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.