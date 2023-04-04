Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'u 'tezgah' olarak niteleyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230404/anayasa-mahkemesi-15-temmuzu-tezgah-olarak-niteleyen-kisinin-hak-ihlali-basvurusunu-reddetti-1069157966.html
Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'u 'tezgah' olarak niteleyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'u 'tezgah' olarak niteleyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
Anayasa Mahkemesi, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini 'tezgah' olarak nitelemesinin ardından iş akdi feshedilen kişinin ifade... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:08+0300
2023-04-04T14:08+0300
türkiye
aym
türkiye
darbe
mahkeme
ifade özgürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104197/96/1041979680_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9268cd5a2544d29d41f6b852ba43860d.jpg
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir kamu bankasında çalışan başvurucu, darbe girişiminin bir gün sonrasında sosyal medya hesabından, "Tezgahlanan bu oyunu görebilmek için tüm halkımıza basiret ihsan eyle ya Rab" paylaşımında bulundu. "Son dakika: HSYK 2 bin 745 hakim ve savcıyı açığa aldı" şeklindeki başka bir paylaşımın altına da "İşte gerçek darbe" yorumunu yaptı.Bahse konu paylaşımlar nedeniyle banka, "kurumun saygınlığını zedelediği, itibar kaybına neden olduğunu" belirttiği çalışanının iş akdini, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında sonlandırdı.Bunun haksız ve geçersiz olduğunu belirterek banka aleyhine işe iade davası açan kişinin davasında mahkeme, anılan paylaşımların işverenin güvenini sarstığı değerlendirmesinde bulundu ve davanın reddine karar verdi.Kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi üzerine kişi, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.Kararın gerekçesindenAnayasa Mahkemesinin kararında, 4857 sayılı kanunun 18'inci maddesine göre iş sözleşmelerinin işveren tarafından sona erdirilmesinde geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu bulunduğu, bankanın da iş akdinin feshinde çalışanın güven ilişkisinin zedelenmesini gerekçe gösterdiği bildirildi.Mahkemenin bankayı haklı bularak "sadakat ve dürüstlük kurallarına aykırılık" tespitinde bulunduğu ifade edilen kararda, darbe teşebbüsünün yaşandığı, konuya dair yeterli bilgiye sahip olunmayan saatlerde yapılan farklı yöndeki açıklamalara bir ölçüde tolerans gösterilmesinin mümkün olabileceği ancak olayın ardından yapılan açıklamaların "örgütle iltisak anlamına gelebileceği" belirtildi.Başvurucunun iş akdinin feshiyle yapılan müdahalenin ifade özgürlüğünün ihlali olmadığı kaydedilen kararda, şu tespitlere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104197/96/1041979680_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_93fdcc4e812e6f1334461602ec7a8aec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aym, türkiye, darbe, mahkeme, ifade özgürlüğü
aym, türkiye, darbe, mahkeme, ifade özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'u 'tezgah' olarak niteleyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti

14:08 04.04.2023
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Anayasa Mahkemesi, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini 'tezgah' olarak nitelemesinin ardından iş akdi feshedilen kişinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir kamu bankasında çalışan başvurucu, darbe girişiminin bir gün sonrasında sosyal medya hesabından, "Tezgahlanan bu oyunu görebilmek için tüm halkımıza basiret ihsan eyle ya Rab" paylaşımında bulundu. "Son dakika: HSYK 2 bin 745 hakim ve savcıyı açığa aldı" şeklindeki başka bir paylaşımın altına da "İşte gerçek darbe" yorumunu yaptı.
Bahse konu paylaşımlar nedeniyle banka, "kurumun saygınlığını zedelediği, itibar kaybına neden olduğunu" belirttiği çalışanının iş akdini, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında sonlandırdı.
Bunun haksız ve geçersiz olduğunu belirterek banka aleyhine işe iade davası açan kişinin davasında mahkeme, anılan paylaşımların işverenin güvenini sarstığı değerlendirmesinde bulundu ve davanın reddine karar verdi.
Kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi üzerine kişi, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin kararında, 4857 sayılı kanunun 18'inci maddesine göre iş sözleşmelerinin işveren tarafından sona erdirilmesinde geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu bulunduğu, bankanın da iş akdinin feshinde çalışanın güven ilişkisinin zedelenmesini gerekçe gösterdiği bildirildi.
Mahkemenin bankayı haklı bularak "sadakat ve dürüstlük kurallarına aykırılık" tespitinde bulunduğu ifade edilen kararda, darbe teşebbüsünün yaşandığı, konuya dair yeterli bilgiye sahip olunmayan saatlerde yapılan farklı yöndeki açıklamalara bir ölçüde tolerans gösterilmesinin mümkün olabileceği ancak olayın ardından yapılan açıklamaların "örgütle iltisak anlamına gelebileceği" belirtildi.
Başvurucunun iş akdinin feshiyle yapılan müdahalenin ifade özgürlüğünün ihlali olmadığı kaydedilen kararda, şu tespitlere yer verildi:
"Darbe teşebbüsünün yaşandığı geceden sonraki gün başvurucunun FETÖ yapılanması ile irtibatı bulunduğundan şüphelenilen yargı mensuplarının görevden uzaklaştırılmasına tepki duymasının önceki paylaşımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde en azından onun FETÖ ile iltisaklı olduğu biçiminde anlaşılması mümkündür. Dolayısıyla somut başvurunun koşullarında işverenin başvurucunun işyerinin itibarına zarar verdiğini düşünmesi ve aralarındaki güven ilişkisinin son bulduğuna inanması imkan dahilindedir. Somut olayda ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın anılan hakkı anlamsız kılacak nitelikte olmadığı, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvuru konusu olayda başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала