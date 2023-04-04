https://sputniknews.com.tr/20230404/anayasa-mahkemesi-15-temmuzu-tezgah-olarak-niteleyen-kisinin-hak-ihlali-basvurusunu-reddetti-1069157966.html

Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'u 'tezgah' olarak niteleyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'u 'tezgah' olarak niteleyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini 'tezgah' olarak nitelemesinin ardından iş akdi feshedilen kişinin ifade... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T14:08+0300

2023-04-04T14:08+0300

2023-04-04T14:08+0300

türkiye

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mahkeme

ifade özgürlüğü

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, bir kamu bankasında çalışan başvurucu, darbe girişiminin bir gün sonrasında sosyal medya hesabından, "Tezgahlanan bu oyunu görebilmek için tüm halkımıza basiret ihsan eyle ya Rab" paylaşımında bulundu. "Son dakika: HSYK 2 bin 745 hakim ve savcıyı açığa aldı" şeklindeki başka bir paylaşımın altına da "İşte gerçek darbe" yorumunu yaptı.Bahse konu paylaşımlar nedeniyle banka, "kurumun saygınlığını zedelediği, itibar kaybına neden olduğunu" belirttiği çalışanının iş akdini, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında sonlandırdı.Bunun haksız ve geçersiz olduğunu belirterek banka aleyhine işe iade davası açan kişinin davasında mahkeme, anılan paylaşımların işverenin güvenini sarstığı değerlendirmesinde bulundu ve davanın reddine karar verdi.Kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi üzerine kişi, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.Kararın gerekçesindenAnayasa Mahkemesinin kararında, 4857 sayılı kanunun 18'inci maddesine göre iş sözleşmelerinin işveren tarafından sona erdirilmesinde geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu bulunduğu, bankanın da iş akdinin feshinde çalışanın güven ilişkisinin zedelenmesini gerekçe gösterdiği bildirildi.Mahkemenin bankayı haklı bularak "sadakat ve dürüstlük kurallarına aykırılık" tespitinde bulunduğu ifade edilen kararda, darbe teşebbüsünün yaşandığı, konuya dair yeterli bilgiye sahip olunmayan saatlerde yapılan farklı yöndeki açıklamalara bir ölçüde tolerans gösterilmesinin mümkün olabileceği ancak olayın ardından yapılan açıklamaların "örgütle iltisak anlamına gelebileceği" belirtildi.Başvurucunun iş akdinin feshiyle yapılan müdahalenin ifade özgürlüğünün ihlali olmadığı kaydedilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

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aym, türkiye, darbe, mahkeme, ifade özgürlüğü