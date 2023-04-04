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Almanya'ya 2015 sığınmacı kriziyle giden Suriyeli genç, 8 yıl sonra belediye başkanı seçildi
Almanya'ya 2015 sığınmacı kriziyle giden Suriyeli genç, 8 yıl sonra belediye başkanı seçildi
2015'teki Suriyeli sığınmacı akınının siyasi ve toplumsal çalkantılara neden olduğu Almanya'dan beklenmedik bir haber geldi. Baden Württemberg eyaletinin... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T19:55+0300
2023-04-04T20:27+0300
dünya
almanya
suriyeli sığınmacılar
belediye başkanı
seçim
yeşiller
baden-württemberg
mülteci
kasaba
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8 yıl önce Suriyeli sığınmacı krizi sırasında Almanya'ya gidenlerden biri olan Ryyan Alshebl (29), oyların yüzde 55.41'ini alarak Ostelsheim kasabasının yeni belediye başkanı oldu. 29 yıl önce Suriye'de dünyaya gelen Alshebl, seçilmesini "Ostelsheim, bugün tüm Almanya için dikkat çekici şekilde alışılmadık bir hoşgörü ve kozmopolitizm örneği oluşturdu" diye değerlendirdi. Suriyeli mülteci, 'bunun muhafazakar, kırsal bölgelerden beklenmeyecek bir şey olduğunu, ama kendisini seçerek 2500 nüfuslu Ostelsheim'ın tersini kanıtladığını' söyledi. Alman medyası, Alshebl'in Almanya'nın güneybatısında ve eyalette belediye başkanı seçilen ilk Suriyeli olduğunu yazdı. Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'ne göre bugüne dek belediye başkanlığı adaylığı için Suriye kökenli başka bir başvuru olmadı. Pazar günkü seçimlerde partisiz adaylar Marco Strauss ve Mathias Fey'e karşı galip gelen Alshebl, bağımsız aday olarak yarıştığını, ama kişisel olarak Yeşiller üyesi olduğunu belirtti. 'Kökenleri gerekçesiyle karşı çıkan bir sağ kanat da var'İklimi koruma önlemleri, yaşlı-çocuk bakımına destek, gençlik, entegrasyon, eşitlik derneklerine destek, altyapının modernleştirilmesi, kasaba merkezinin canlandırılması gibi vaatlerde bulunan Suriyeli mülteci, seçim kampanyası sırasında kasabada ev ev dolaşıp sakinlere tek tek ulaşıp onlarla konuşmaya çalıştı. Genelde olumlu tepki alsa da, Ostelsheim'da Suriyeli kökenleri gerekçesiyle kendisini kabul etmeyen bir sağ kanat da bulunduğunu, bunların azınlıkta olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir düşmanlık yaşanmadığını anlattı. Alman medyası, çoğunluğun Alshebl'in seçilmesinden sevinç ve memnuniyet duyduğunu yazdı. Baden-Württemberg Uyum Bakanı Manne Lucha (Yeşiller), Alshebl'in seçilmesinin 'göçmen kökenli daha fazla kişiyi siyasi görevlere talip olmaya teşvik etmesi durumunda, mutlu olacağını' söyledi.'Nefret mesajları gönderenler oldu'Ancak Suriyeli mülteciye nefret mesajları gönderenler de oldu. Bunları anlayışla karşılamadığını belirten Alshebl, "Nereden geldiğin bir sorun olmamalı. Bu tür yorumlar, toplumun bazı kesimlerinin henüz bu tür fikirler için olgunlaşmadığının göstergesi" dedi. 'Svabya kültürünü kalbime aldım'Uzun zamandır Almanya'da entegre olduğunu ve sosyalleştiğini , artık Almanya pasaportuna da sahip olduğunu belirten Alshebl, "Svabya kültürünü kalbime aldım" vurgusunu yaptı. Dürzi kentinden Lübnan, Türkiye, Yunanistan ve Almanya'ya21 yaşındayken Suriye'nin güneyindeki memleketi, Dürzi nüfuslu Süveyda'dan yola çıkıp Lübnan üzerinden Türkiye'ye geçen Alshebl, ilkin başka sığınmacılarla birlikte lastik bir botla Yunanistan'ın Midilli adasına ulaştı. 'Almanca öğrendi, eğitimini tamamladı'Almanya'ya vardıktan sonra Karlsruhe üzerinden Calw'a gidip 1.5 yıl farklı apartman dairelerinde yaşadı ve Almanca öğrendi. Sonra Ostelsheim'dan birkaç kilometre uzaklıktaki Althengstett'e taşındı. Belediyede stajın ardından ikili eğitimi tamamlayarak idari memur oldu. 7 yıldır Althengstett belediyesinde çalışıp son olarak kreş yönetimi ve dijitalleştirme sorumluluğunu üstlenen Suriyeli genç, artık belediye başkanı seçildiği Ostelsheim'a taşınmak istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20160216/almanya-siginmaci-rahatsiz-1020900402.html
https://sputniknews.com.tr/20181109/suriye-orudusu-isid-suveyda-kirsal-durzi-kurtardi-1036071193.html
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almanya, suriyeli sığınmacılar, belediye başkanı, seçim, yeşiller, baden-württemberg, mülteci, kasaba
almanya, suriyeli sığınmacılar, belediye başkanı, seçim, yeşiller, baden-württemberg, mülteci, kasaba

Almanya'ya 2015 sığınmacı kriziyle giden Suriyeli genç, 8 yıl sonra belediye başkanı seçildi

19:55 04.04.2023 (güncellendi: 20:27 04.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Almanya - sığınmacı
Almanya - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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2015'teki Suriyeli sığınmacı akınının siyasi ve toplumsal çalkantılara neden olduğu Almanya'dan beklenmedik bir haber geldi. Baden Württemberg eyaletinin Svabya (Schwaben) bölgesindeki Ostelsheim kasabası, belediye başkanı tercihini Suriyeli bir mülteciden yana kullandı.
8 yıl önce Suriyeli sığınmacı krizi sırasında Almanya'ya gidenlerden biri olan Ryyan Alshebl (29), oyların yüzde 55.41'ini alarak Ostelsheim kasabasının yeni belediye başkanı oldu.
29 yıl önce Suriye'de dünyaya gelen Alshebl, seçilmesini "Ostelsheim, bugün tüm Almanya için dikkat çekici şekilde alışılmadık bir hoşgörü ve kozmopolitizm örneği oluşturdu" diye değerlendirdi.
Suriyeli mülteci, 'bunun muhafazakar, kırsal bölgelerden beklenmeyecek bir şey olduğunu, ama kendisini seçerek 2500 nüfuslu Ostelsheim'ın tersini kanıtladığını' söyledi.
Alman medyası, Alshebl'in Almanya'nın güneybatısında ve eyalette belediye başkanı seçilen ilk Suriyeli olduğunu yazdı. Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'ne göre bugüne dek belediye başkanlığı adaylığı için Suriye kökenli başka bir başvuru olmadı.
Pazar günkü seçimlerde partisiz adaylar Marco Strauss ve Mathias Fey'e karşı galip gelen Alshebl, bağımsız aday olarak yarıştığını, ama kişisel olarak Yeşiller üyesi olduğunu belirtti.

'Kökenleri gerekçesiyle karşı çıkan bir sağ kanat da var'

İklimi koruma önlemleri, yaşlı-çocuk bakımına destek, gençlik, entegrasyon, eşitlik derneklerine destek, altyapının modernleştirilmesi, kasaba merkezinin canlandırılması gibi vaatlerde bulunan Suriyeli mülteci, seçim kampanyası sırasında kasabada ev ev dolaşıp sakinlere tek tek ulaşıp onlarla konuşmaya çalıştı. Genelde olumlu tepki alsa da, Ostelsheim'da Suriyeli kökenleri gerekçesiyle kendisini kabul etmeyen bir sağ kanat da bulunduğunu, bunların azınlıkta olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir düşmanlık yaşanmadığını anlattı.
Alman medyası, çoğunluğun Alshebl'in seçilmesinden sevinç ve memnuniyet duyduğunu yazdı.
Baden-Württemberg Uyum Bakanı Manne Lucha (Yeşiller), Alshebl'in seçilmesinin 'göçmen kökenli daha fazla kişiyi siyasi görevlere talip olmaya teşvik etmesi durumunda, mutlu olacağını' söyledi.
Köln - PEGIDA - Göçmen karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2016
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'Nefret mesajları gönderenler oldu'

Ancak Suriyeli mülteciye nefret mesajları gönderenler de oldu. Bunları anlayışla karşılamadığını belirten Alshebl, "Nereden geldiğin bir sorun olmamalı. Bu tür yorumlar, toplumun bazı kesimlerinin henüz bu tür fikirler için olgunlaşmadığının göstergesi" dedi.

'Svabya kültürünü kalbime aldım'

Uzun zamandır Almanya'da entegre olduğunu ve sosyalleştiğini , artık Almanya pasaportuna da sahip olduğunu belirten Alshebl, "Svabya kültürünü kalbime aldım" vurgusunu yaptı.

Dürzi kentinden Lübnan, Türkiye, Yunanistan ve Almanya'ya

21 yaşındayken Suriye'nin güneyindeki memleketi, Dürzi nüfuslu Süveyda'dan yola çıkıp Lübnan üzerinden Türkiye'ye geçen Alshebl, ilkin başka sığınmacılarla birlikte lastik bir botla Yunanistan'ın Midilli adasına ulaştı.
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'Almanca öğrendi, eğitimini tamamladı'

Almanya'ya vardıktan sonra Karlsruhe üzerinden Calw'a gidip 1.5 yıl farklı apartman dairelerinde yaşadı ve Almanca öğrendi. Sonra Ostelsheim'dan birkaç kilometre uzaklıktaki Althengstett'e taşındı. Belediyede stajın ardından ikili eğitimi tamamlayarak idari memur oldu. 7 yıldır Althengstett belediyesinde çalışıp son olarak kreş yönetimi ve dijitalleştirme sorumluluğunu üstlenen Suriyeli genç, artık belediye başkanı seçildiği Ostelsheim'a taşınmak istiyor.
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