https://sputniknews.com.tr/20230404/ahmet-hakan-mamalardaki-kdv-kaldirilmali-ya-da-yerli-mama-uretimine-gecilmeli-1069148290.html
Ahmet Hakan: Mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli
Ahmet Hakan: Mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kedi ve köpek mamalarında çok fazla fiyat artışı olduğuna dikkat çekerek, "Seçime doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:00+0300
2023-04-04T12:00+0300
2023-04-04T12:00+0300
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ahmet hakan
mama
fiyat
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Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, kedi ve köpek mamalarına yönelik yapılan zamları eleştirdi.Hakan, "Seçime doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik artışlar var" derken yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:"Ya bu mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli.Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz. Bari seçim yaklaşırken kedi köpek oylarını dikkate alın."
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Ahmet Hakan: Mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kedi ve köpek mamalarında çok fazla fiyat artışı olduğuna dikkat çekerek, "Seçime doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik artışlar var. Ya bu mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli" dedi.
Ahmet Hakan bugünkü köşesinde
, kedi ve köpek mamalarına yönelik yapılan zamları eleştirdi.
Hakan, "Seçime doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik artışlar var" derken yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Ya bu mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli.
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz. Bari seçim yaklaşırken kedi köpek oylarını dikkate alın."