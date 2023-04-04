https://sputniknews.com.tr/20230404/ahmet-hakan-mamalardaki-kdv-kaldirilmali-ya-da-yerli-mama-uretimine-gecilmeli-1069148290.html

Ahmet Hakan: Mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli

Ahmet Hakan: Mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kedi ve köpek mamalarında çok fazla fiyat artışı olduğuna dikkat çekerek, "Seçime doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T12:00+0300

2023-04-04T12:00+0300

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türkiye

ahmet hakan

mama

fiyat

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Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, kedi ve köpek mamalarına yönelik yapılan zamları eleştirdi.Hakan, "Seçime doğru kedi köpek mama fiyatlarında astronomik artışlar var" derken yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:"Ya bu mamalardaki KDV kaldırılmalı ya da yerli mama üretimine geçilmeli.Hiçbir şeyi dikkate almıyorsunuz. Bari seçim yaklaşırken kedi köpek oylarını dikkate alın."

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ahmet hakan, mama, fiyat