Adalet Bakanı Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/adalet-bakani-bozdag-kurtcenin-uzerindeki-yasaklari-tek-tek-biz-kaldirdik-1069182486.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık
Adalet Bakanı Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T21:51+0300
2023-04-04T21:59+0300
2023 türkiye seçimleri
bekir bozdağ
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
hdp
kandil
selahattin demirtaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069181679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6439dad09c31a76659f501190f082c8a.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla iftar yaptı.İftar programında konuşan Bakan Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Bir yıl içerisinde yıkılan binaların, konutların tamamının yerlerine yenileri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı konutların temellerini attığını hatırlattı. "Ne dediysek onu yapmak bizim şeref borcumuzdur" diyen Bozdağ, daha önceki depremlerde yeni konutlarını süresi içinde ve süresinden önce teslim ettiklerini bildirdi.Bozdağ, deprem bölgesinde yeni şehirlerin oluşturulduğunu, konutların yanı sıra ticari alanların, sosyal tesislerin de yapıldığını kaydetti.Son 20 yılda, Türkiye'nin her alanda büyük değişim yaşadığına işaret eden Bozdağ, AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarda bölgesel milliyetçilik, ırkçılık yapmayacaklarını söylediklerini aktardı. Hizmetlerin, yatırımların ülke genelinde eş zamanlı yapıldığını anlatan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar çok sayıda saldırı ve oyunla karşı karşıya kaldığını söyledi.Bakan Bozdağ, "Son 20 yılda yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye güçlüyse dayanıklıysa her türlü olumsuzluğa karşı bağışıklığı varsa bu bağışıklığı sağlayan şey siyasi istikrardır, güçlü iktidardır, iyi yönetimdir, güven ortamıdır. Ülkemizin istikametini bozmak isteyenlerin hedefi, Türkiye'yi siyasi istikrardan yoksun, güçlü iktidarı olmayan, iyi yönetilmeyen, her alanda güvensizliğin hakim olduğu ülke haline getirmek istiyorlar" dedi.'Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yoktur'Muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık duygularıyla bir araya geldiğine işaret eden Bozdağ, Türkiye'nin kin, nefret ve düşmanlık duygularını "kızıl elması" ilan edenlerle bir metre yol alamayacağını belirtti. Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır, iyi yönetimdir. Macerayla bizim geçirecek vaktimiz de yoktur. Ne olduğu belli olmayan vaatlerle Türkiye'nin alacağı bir mesafe de yoktur" diye konuştu.Son 20 yılda demokratikleşme konusunda da ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Bozdağ, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri kendilerinin konuştuğunu dile getirdi.'Bugün bunlar Türkiye'nin normalleri haline geldi'Bozdağ, şöyle devam etti:Kürtçe yayınlardaki engelleri de kaldırdıklarını anlatan Bozdağ, devletin televizyonunun ve radyolarının Kürtçe yayın yaptığını hatırlattı.Kürtçe siyasi propaganda yapma hürriyetini Türkiye'ye getirdiklerinin altını çizen Bozdağ, şöyle konuştu:'Terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır'Reformları, korkakların değil cesurların yapacağının altını çizen Bozdağ, yapacakları çok reformun bulunduğunu dile getirdi."Kürt kardeşlerimizin üzerindeki baskıları, her türlü sıkıntıyı, sorunu AK Parti dışında ortadan kaldırmış başkaca bir hükümet var mı?" sorusunu yönelten Bozdağ, meralarda, yaylalarda vatandaşların güvenlik ve özgürlük duygularını yaşadığı bir Türkiye'nin bulunduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aldatmayacağız ve aldanmayacağız" dediğini aktaran Bozdağ, riyakar siyasetin temsilcisi olmadıklarını vurguladı.'Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız, Yozgat'ta milliyetçi Kılıçdaroğlu'na mı, Diyarbakır'da 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na mı?'Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:"Şimdi Trabzon'da konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben milliyetçiyim, Trabzon milliyetçi, milliyetçiliği benden sorun.' diyor. Yozgat'ta konuşuyor, 'Kandil'i başlarına yıkacağım.' diyor ama Diyarbakır'da konuşuyor 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyor. Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız, Yozgat'ta milliyetçi Kılıçdaroğlu'na mı, Diyarbakır'da 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyen Kılıçdaroğlu'na mı? Dürüst olmak lazım. Siyasetçi Yozgat'ta da Trabzon'da da Batman'da da görüşlerini muhataplarının görüşlerine bakmadan, eğmeden, bükmeden, dosdoğru söyleyebilendir. Onun için 14 Mayıs 2023 seçimi esasında siyasette riyakarlığı çıkanlara da halkımızın basiret ve ferasetiyle sandıkta vereceği büyük bir cevap olacaktır. Yine samimiyet, istikrar, dürüstlük, aldatmayanlar, istismar etmeyeler kazanacak. Yine milletiyle yürüyen, ABD'den, AB'den başka yerlerden destek alan değil, terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır."
kandil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069181679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_170370f7c7cbdc8ebe7d1e723a35bbe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, hdp, kandil, selahattin demirtaş
bekir bozdağ, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, hdp, kandil, selahattin demirtaş

Adalet Bakanı Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık

21:51 04.04.2023 (güncellendi: 21:59 04.04.2023)
© İHA / OSMAN ARSLAN-AW863173Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA / OSMAN ARSLAN-AW863173
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafına çöreklenmiş olanların, rahmetliye nasıl linç uyguladıklarını o dönemleri bilenler bilir" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla iftar yaptı.
İftar programında konuşan Bakan Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Bir yıl içerisinde yıkılan binaların, konutların tamamının yerlerine yenileri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı konutların temellerini attığını hatırlattı. "Ne dediysek onu yapmak bizim şeref borcumuzdur" diyen Bozdağ, daha önceki depremlerde yeni konutlarını süresi içinde ve süresinden önce teslim ettiklerini bildirdi.
Bozdağ, deprem bölgesinde yeni şehirlerin oluşturulduğunu, konutların yanı sıra ticari alanların, sosyal tesislerin de yapıldığını kaydetti.
Son 20 yılda, Türkiye'nin her alanda büyük değişim yaşadığına işaret eden Bozdağ, AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarda bölgesel milliyetçilik, ırkçılık yapmayacaklarını söylediklerini aktardı. Hizmetlerin, yatırımların ülke genelinde eş zamanlı yapıldığını anlatan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar çok sayıda saldırı ve oyunla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Bakan Bozdağ, "Son 20 yılda yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye güçlüyse dayanıklıysa her türlü olumsuzluğa karşı bağışıklığı varsa bu bağışıklığı sağlayan şey siyasi istikrardır, güçlü iktidardır, iyi yönetimdir, güven ortamıdır. Ülkemizin istikametini bozmak isteyenlerin hedefi, Türkiye'yi siyasi istikrardan yoksun, güçlü iktidarı olmayan, iyi yönetilmeyen, her alanda güvensizliğin hakim olduğu ülke haline getirmek istiyorlar" dedi.

'Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yoktur'

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık duygularıyla bir araya geldiğine işaret eden Bozdağ, Türkiye'nin kin, nefret ve düşmanlık duygularını "kızıl elması" ilan edenlerle bir metre yol alamayacağını belirtti. Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır, iyi yönetimdir. Macerayla bizim geçirecek vaktimiz de yoktur. Ne olduğu belli olmayan vaatlerle Türkiye'nin alacağı bir mesafe de yoktur" diye konuştu.
Son 20 yılda demokratikleşme konusunda da ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Bozdağ, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri kendilerinin konuştuğunu dile getirdi.

'Bugün bunlar Türkiye'nin normalleri haline geldi'

Bozdağ, şöyle devam etti:
"Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafına çöreklenmiş olanların, rahmetliye nasıl linç uyguladıklarını o dönemleri bilenler bilir. Şimdi bu ülkede Kürtçe türkü, şarkı, her türlü müzik, sanat, tiyatro oyunları oluyor mu? Oluyor. Dün mümkün müydü? Değil. Bugün bunlar Türkiye'nin normalleri haline geldi."
Kürtçe yayınlardaki engelleri de kaldırdıklarını anlatan Bozdağ, devletin televizyonunun ve radyolarının Kürtçe yayın yaptığını hatırlattı.
Kürtçe siyasi propaganda yapma hürriyetini Türkiye'ye getirdiklerinin altını çizen Bozdağ, şöyle konuştu:
"AK Parti, Kürt kardeşlerimize bugüne kadar konuşulamayan, konuşmaya insanların cesaret edemediği pek çok konuda tarihi adımları atarak, en büyük gelişmeyi ve değişmeyi sağlamış Cumhuriyet tarihinin en büyük reformcu iktidarıdır. Konuşuyorlar, HDP ile daha yan yana aynı masadan fotoğraf veremeyen, desteğini aldığı halde 'biz ittifakız' diyemeyen, Yüksek Seçim Kuruluna götürdükleri ittifak beyannamesine HDP'nin imzasını attırmaktan korkanlar, çekinenler, bugün oylarına ihtiyaç varken bu kadar korkak davrananlar, yarın oylarını alınca dönüp bunların yüzlerine dahi bakmazlar."

'Terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır'

Reformları, korkakların değil cesurların yapacağının altını çizen Bozdağ, yapacakları çok reformun bulunduğunu dile getirdi.
"Kürt kardeşlerimizin üzerindeki baskıları, her türlü sıkıntıyı, sorunu AK Parti dışında ortadan kaldırmış başkaca bir hükümet var mı?" sorusunu yönelten Bozdağ, meralarda, yaylalarda vatandaşların güvenlik ve özgürlük duygularını yaşadığı bir Türkiye'nin bulunduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aldatmayacağız ve aldanmayacağız" dediğini aktaran Bozdağ, riyakar siyasetin temsilcisi olmadıklarını vurguladı.

'Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız, Yozgat'ta milliyetçi Kılıçdaroğlu'na mı, Diyarbakır'da 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na mı?'

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Şimdi Trabzon'da konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben milliyetçiyim, Trabzon milliyetçi, milliyetçiliği benden sorun.' diyor. Yozgat'ta konuşuyor, 'Kandil'i başlarına yıkacağım.' diyor ama Diyarbakır'da konuşuyor 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyor. Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız, Yozgat'ta milliyetçi Kılıçdaroğlu'na mı, Diyarbakır'da 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyen Kılıçdaroğlu'na mı? Dürüst olmak lazım. Siyasetçi Yozgat'ta da Trabzon'da da Batman'da da görüşlerini muhataplarının görüşlerine bakmadan, eğmeden, bükmeden, dosdoğru söyleyebilendir. Onun için 14 Mayıs 2023 seçimi esasında siyasette riyakarlığı çıkanlara da halkımızın basiret ve ferasetiyle sandıkta vereceği büyük bir cevap olacaktır. Yine samimiyet, istikrar, dürüstlük, aldatmayanlar, istismar etmeyeler kazanacak. Yine milletiyle yürüyen, ABD'den, AB'den başka yerlerden destek alan değil, terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала