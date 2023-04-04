https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-hazine-bakani-yellen-opec-hamlesi-kuresel-buyume-icin-olumlu-degil-1069132517.html

ABD Hazine Bakanı Yellen: OPEC+ hamlesi küresel büyüme için olumlu değil

ABD Hazine Bakanı Yellen: OPEC+ hamlesi küresel büyüme için olumlu değil

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T01:40+0300

2023-04-04T01:40+0300

2023-04-04T01:42+0300

ekonomi

janet yellen

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

petrol

yale üniversitesi

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Yellen, Yale Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitme kararını değerlendirdi.Kararı "yapıcı olmayan" bir eylem olarak nitelendiren Yellen, "Açıkçası, küresel büyüme için olumlu değil ve enflasyonun zaten yüksek olduğu bir zamanda belirsizliği ve yükü artırıyor" diye konuştu.Yellen, söz konusu eylemin fiyatlara etkisinin ne olacağından henüz emin olmadığını ifade ederek, bunu değerlendirmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.Benzin fiyatlarının geçen yılki zirvelerinden düşmesinin enflasyonu sınırlamaya yardımcı olduğuna işaret eden Yellen, bu eğilimin tersine çevrilmesinin zararlı olacağını kaydetti.Yellen, Rus petrolüne uygulanan 60 dolarlık varil başına fiyat sınırına ilişkin ise üretim kesintisi planını, sınır üzerinde etkiye sahip olacak önemli bir faktör olarak görmediğini söyledi.

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2023

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Sputnik Türkiye

janet yellen, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol, yale üniversitesi