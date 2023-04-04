4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

© AAŞehirlerde ve yerleşim yerlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışan sahipsiz sokak hayvanları, Türkiye`de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kontrolsüz nüfus artışını önlemek için belediyeler tarafından kısırlaştırılıyor.
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© AA
Şehirlerde ve yerleşim yerlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışan sahipsiz sokak hayvanları, Türkiye`de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kontrolsüz nüfus artışını önlemek için belediyeler tarafından kısırlaştırılıyor.
© AABakım ve aşılarının yapılması amacıyla hayvan bakım evlerine alınan sokak hayvanları, buralarda kimliklendirilerek sahiplendiriliyor veya alındıkları ortama geri bırakılıyor.
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© AA
Bakım ve aşılarının yapılması amacıyla hayvan bakım evlerine alınan sokak hayvanları, buralarda kimliklendirilerek sahiplendiriliyor veya alındıkları ortama geri bırakılıyor.
© AADünya genelinde yüz milyonlarca sokak hayvanı bulunuyor ve bu hayvanların birçoğu açlık, susuzluk, hastalık ve kötü muamele gibi zor koşullar altında yaşıyor.
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© AA
Dünya genelinde yüz milyonlarca sokak hayvanı bulunuyor ve bu hayvanların birçoğu açlık, susuzluk, hastalık ve kötü muamele gibi zor koşullar altında yaşıyor.
© AASokak hayvanlarına yardım etmek için dünya genelinde birçok kuruluş ve gönüllü çalışma yürütüyor.
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© AA
Sokak hayvanlarına yardım etmek için dünya genelinde birçok kuruluş ve gönüllü çalışma yürütüyor.
© AABu çalışmaların birçoğu, sokak hayvanlarının sağlığı, beslenmesi, barınması ve sahiplenilmesi için destek sağlıyor. Çalışmaların bir kısmı da, sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ve sterilizasyon kampanyalarını içeriyor.
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© AA
Bu çalışmaların birçoğu, sokak hayvanlarının sağlığı, beslenmesi, barınması ve sahiplenilmesi için destek sağlıyor. Çalışmaların bir kısmı da, sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ve sterilizasyon kampanyalarını içeriyor.