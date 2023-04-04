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4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
Tüm dünyada yaşamlarını zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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sokak hayvanları, fotoğraf, kedi, köpek, фото
sokak hayvanları, fotoğraf, kedi, köpek, фото

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

12:34 04.04.2023
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Tüm dünyada yaşamlarını zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl 4 Nisan 'Dünya Sokak Hayvanları Günü' olarak kutlanıyor.
© AAŞehirlerde ve yerleşim yerlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışan sahipsiz sokak hayvanları, Türkiye`de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kontrolsüz nüfus artışını önlemek için belediyeler tarafından kısırlaştırılıyor.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Şehirlerde ve yerleşim yerlerinde hayatlarını sürdürmeye çalışan sahipsiz sokak hayvanları, Türkiye`de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kontrolsüz nüfus artışını önlemek için belediyeler tarafından kısırlaştırılıyor.
© AABakım ve aşılarının yapılması amacıyla hayvan bakım evlerine alınan sokak hayvanları, buralarda kimliklendirilerek sahiplendiriliyor veya alındıkları ortama geri bırakılıyor.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bakım ve aşılarının yapılması amacıyla hayvan bakım evlerine alınan sokak hayvanları, buralarda kimliklendirilerek sahiplendiriliyor veya alındıkları ortama geri bırakılıyor.
© AADünya genelinde yüz milyonlarca sokak hayvanı bulunuyor ve bu hayvanların birçoğu açlık, susuzluk, hastalık ve kötü muamele gibi zor koşullar altında yaşıyor.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Dünya genelinde yüz milyonlarca sokak hayvanı bulunuyor ve bu hayvanların birçoğu açlık, susuzluk, hastalık ve kötü muamele gibi zor koşullar altında yaşıyor.
© AASokak hayvanlarına yardım etmek için dünya genelinde birçok kuruluş ve gönüllü çalışma yürütüyor.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Sokak hayvanlarına yardım etmek için dünya genelinde birçok kuruluş ve gönüllü çalışma yürütüyor.
© AABu çalışmaların birçoğu, sokak hayvanlarının sağlığı, beslenmesi, barınması ve sahiplenilmesi için destek sağlıyor. Çalışmaların bir kısmı da, sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ve sterilizasyon kampanyalarını içeriyor.
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Bu çalışmaların birçoğu, sokak hayvanlarının sağlığı, beslenmesi, barınması ve sahiplenilmesi için destek sağlıyor. Çalışmaların bir kısmı da, sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü için kısırlaştırma ve sterilizasyon kampanyalarını içeriyor.
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