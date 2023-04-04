17 metre derinlikte yüzük sürprizi: 'Sivas'ın erkekleri romantiktir, herkes bir Sivaslı tanımalı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230404/17-metre-derinlikte-yuzuk-surprizi-sivasin-erkekleri-romantiktir-herkes-bir-sivasli-tanimali-1069156860.html
17 metre derinlikte yüzük sürprizi: 'Sivas'ın erkekleri romantiktir, herkes bir Sivaslı tanımalı'
17 metre derinlikte yüzük sürprizi: 'Sivas'ın erkekleri romantiktir, herkes bir Sivaslı tanımalı'
Sivas’ta Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümünde eşine, 17 metre derinlikteki gölden çıkardığı yüzükle sürpriz yaptı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:52+0300
2023-04-04T14:29+0300
yaşam
sürpriz
evlilik
yüzük
sivas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069154040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b777ba0dc16b03b120689224f8d00327.jpg
Sivaslı iş insanı Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümlerinde eşi Gül Bozkuş’u ismini renginden alan Gökbınar Gölü'ne götürdü. Eşi deniz bisikletiyle göl yüzeyinde turlarken Bozkuş da 17 metre derinlikteki göle dalarak, daha önce göl zeminindeki bir küp içerisinde gizlediği yüzüğü çıkartıp eşine hediye etti. Sürprizini ölümsüzleştirmek isteyen Bozkuş, tüm olup bitenleri aşama aşama kaydettirdi.‘Sivaslı erkeklere ithaf ediyorum'Erol Bozkuş, yaptığı sürprizi Sivaslı erkeklere ithaf etti:‘Bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım’Gül Bozkuş, sürprizi görünce şaşırdığını ve bütün kadınların böyle centilmen bir erkeğe sahip olması gerektiğini ifade ederek, “Sürpriz olmasını beklemiyordum, çok sevindim ve eşimle gurur duydum. Ara sıra böyle sürprizler yapar, bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım. Oraya gezmek için gelmişti. Eşim de dalış yapacağını söyledi ve bir anda öyle bir sürpriz yapınca çok sevindim ve mutlu oldum” şeklinde konuştu.
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069154040_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9c28aeec60c7d6c7874b3b016e4ee6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sürpriz, evlilik, yüzük, sivas
sürpriz, evlilik, yüzük, sivas

17 metre derinlikte yüzük sürprizi: 'Sivas'ın erkekleri romantiktir, herkes bir Sivaslı tanımalı'

13:52 04.04.2023 (güncellendi: 14:29 04.04.2023)
© İHASivas'ta gölden yüzük çıkartarak yapılan yıl dönümü sürprizi
Sivas'ta gölden yüzük çıkartarak yapılan yıl dönümü sürprizi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Sivas’ta Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümünde eşine, 17 metre derinlikteki gölden çıkardığı yüzükle sürpriz yaptı.
Sivaslı iş insanı Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümlerinde eşi Gül Bozkuş’u ismini renginden alan Gökbınar Gölü'ne götürdü. Eşi deniz bisikletiyle göl yüzeyinde turlarken Bozkuş da 17 metre derinlikteki göle dalarak, daha önce göl zeminindeki bir küp içerisinde gizlediği yüzüğü çıkartıp eşine hediye etti. Sürprizini ölümsüzleştirmek isteyen Bozkuş, tüm olup bitenleri aşama aşama kaydettirdi.

‘Sivaslı erkeklere ithaf ediyorum'

Erol Bozkuş, yaptığı sürprizi Sivaslı erkeklere ithaf etti:
“Ben sevdiğim insanlara her zaman sürpriz yapmayı severim. Bu sene Gürün’ün tanıtım çekimini yapıyorduk. O gün de bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Eşimle ben de çekimin yüzü olacaktık. Ben de kendimiz için özel bir şey yaptım. Daha önceden suyun altına dalarak tek taş bıraktım. Hanım o gün sadece çekim yapılacağını zannetti. Daha sonra dalıp tekrar oraya bıraktığım tektaşı çıkararak '27. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun' dedim. Hanımın elinin titremesi zaten ekranlarda görünüyor. Gökpınar Gölü'müzün su altı florası dünyadaki en güzel göllerden birisidir. Gökpınar Gölü çölün ortasında bir vaha görünümündedir. Buradaki bu sürprizimi Sivaslı erkeklere ithaf etmek istiyorum. Çünkü havası sert, insanı mert derler. Mert insan romantik olmaz diye bir şey söz konusu değildir. Sivas’ımızın erkekleri romantiktir. Herkesin bir Sivaslı tanımasını isteriz.”

‘Bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım’

Gül Bozkuş, sürprizi görünce şaşırdığını ve bütün kadınların böyle centilmen bir erkeğe sahip olması gerektiğini ifade ederek, “Sürpriz olmasını beklemiyordum, çok sevindim ve eşimle gurur duydum. Ara sıra böyle sürprizler yapar, bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım. Oraya gezmek için gelmişti. Eşim de dalış yapacağını söyledi ve bir anda öyle bir sürpriz yapınca çok sevindim ve mutlu oldum” şeklinde konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала