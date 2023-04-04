https://sputniknews.com.tr/20230404/17-metre-derinlikte-yuzuk-surprizi-sivasin-erkekleri-romantiktir-herkes-bir-sivasli-tanimali-1069156860.html

17 metre derinlikte yüzük sürprizi: 'Sivas'ın erkekleri romantiktir, herkes bir Sivaslı tanımalı'

17 metre derinlikte yüzük sürprizi: 'Sivas'ın erkekleri romantiktir, herkes bir Sivaslı tanımalı'

Sivas’ta Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümünde eşine, 17 metre derinlikteki gölden çıkardığı yüzükle sürpriz yaptı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T13:52+0300

2023-04-04T13:52+0300

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yaşam

sürpriz

evlilik

yüzük

sivas

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Sivaslı iş insanı Erol Bozkuş, evlilik yıl dönümlerinde eşi Gül Bozkuş’u ismini renginden alan Gökbınar Gölü'ne götürdü. Eşi deniz bisikletiyle göl yüzeyinde turlarken Bozkuş da 17 metre derinlikteki göle dalarak, daha önce göl zeminindeki bir küp içerisinde gizlediği yüzüğü çıkartıp eşine hediye etti. Sürprizini ölümsüzleştirmek isteyen Bozkuş, tüm olup bitenleri aşama aşama kaydettirdi.‘Sivaslı erkeklere ithaf ediyorum'Erol Bozkuş, yaptığı sürprizi Sivaslı erkeklere ithaf etti:‘Bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım’Gül Bozkuş, sürprizi görünce şaşırdığını ve bütün kadınların böyle centilmen bir erkeğe sahip olması gerektiğini ifade ederek, “Sürpriz olmasını beklemiyordum, çok sevindim ve eşimle gurur duydum. Ara sıra böyle sürprizler yapar, bütün kadınların böyle bir erkeğe sahip olması lazım. Oraya gezmek için gelmişti. Eşim de dalış yapacağını söyledi ve bir anda öyle bir sürpriz yapınca çok sevindim ve mutlu oldum” şeklinde konuştu.

sivas

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sürpriz, evlilik, yüzük, sivas