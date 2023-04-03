https://sputniknews.com.tr/20230403/ysk-erdoganin-birinci-bes-yillik-gorevi-24-haziran-2018de-basladi-1069117499.html
YSK: Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı
YSK: Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı
Yüksek Seçim Kurulu'undan yapılan açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T18:19+0300
2023-04-03T18:19+0300
2023-04-03T18:32+0300
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama geldi. YSK'dan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 101'inci ve 6271 sayılı kanunun 3'üncü maddesi gereği, Erdoğan'ın ilk kez 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.Açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı." denildi.Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiği kararın gerekçesinde, 2017'de anayasanın ve cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen 101. maddenin değişmesiyle birlikte ilk seçimin 2018 yılında yapıldığını ikinci seçimin de 14 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), recep tayyip erdoğan
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), recep tayyip erdoğan
YSK: Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı
18:19 03.04.2023 (güncellendi: 18:32 03.04.2023) Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu'undan yapılan açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin YSK'dan açıklama geldi.
YSK'dan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 101'inci ve 6271 sayılı kanunun 3'üncü maddesi gereği, Erdoğan'ın ilk kez 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Yeni sistemle gidilen ilk seçim 24 Haziran 2018'dir. Erdoğan'ın birinci beş yıllık görevi 24 Haziran 2018'de başladı." denildi.
Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiği kararın gerekçesinde, 2017'de anayasanın ve cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini belirleyen 101. maddenin değişmesiyle birlikte ilk seçimin 2018 yılında yapıldığını ikinci seçimin de 14 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.