https://sputniknews.com.tr/20230403/yavru-kopegi-olduren-sahis-barinakta-calisma-sartiyla-serbest-birakildi-1069128444.html

Yavru köpeği öldüren şahıs barınakta çalışma şartıyla serbest bırakıldı

Yavru köpeği öldüren şahıs barınakta çalışma şartıyla serbest bırakıldı

Kırklareli'nde yavru köpeği öldüren zanlı, yurtdışına çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün hayvanlarla ilgilenmesi şartıyla serbest bırakıldı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T23:30+0300

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köpek

türkiye

barınak

serbest

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Tufan Süngü isimli kişi çalıştığı iş merkezinde beslediği üç aylık köpek "Köpük" ün öldüğünü görünce güvenlik kameralarından 'eziyet edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Süngü'nün şikayeti üzerine köpek yavrusunu öldüren kişinin Fatih B. olduğu belirlendi.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih B., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Fatih B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Zanlıya yurtdışı yasağı getiren hakimlik, ayrıca şüphelinin hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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köpek, barınak, serbest