https://sputniknews.com.tr/20230403/vanda-halk-pazarinda-yangin-cikti-1069098889.html

Van'da halk pazarında yangın

Van'da halk pazarında yangın

Van'da çok sayıda iş yerinin bulunduğu halk pazarında çıkan yangın kontrol altına alındı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T12:31+0300

2023-04-03T12:31+0300

2023-04-03T12:31+0300

türkiye

van

yangın

itfaiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069098545_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7841e2f3a460f3bacb963933cd04f1bd.jpg

İpekyolu ilçesi Hastane Caddesi'nde bulunan halk pazarındaki iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar da ekiplere destek verdi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı.Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.Birçok iş yerinin hasar gördüğü yangında, esnaf, kalan ürünleri dükkanlardan çıkardı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/tekirdagda-parfum-fabrikasinda-yangin--1068931853.html

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, yangın, itfaiye