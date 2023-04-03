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https://sputniknews.com.tr/20230403/valilikten-iyi-parti-binasina-isabet-eden-mermiye-dair-aciklama-balistik-raporla-kesinlik-kazandi-1069078904.html
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: Balistik rapor kesinlik kazandı
İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: Balistik rapor kesinlik kazandı
İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin bir açıklama yapıldı.Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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istanbul valiliği, iyi parti, mermi
istanbul valiliği, iyi parti, mermi

İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti açıklaması: Balistik rapor kesinlik kazandı

00:25 03.04.2023 (güncellendi: 00:36 03.04.2023)
© İHAİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların sıkıldığı inşaatın lazer ile tespit edildiği belirlendi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların sıkıldığı inşaatın lazer ile tespit edildiği belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© İHA
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İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin kriminal inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kriminal inceleme neticesinde İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E'ye ait, bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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