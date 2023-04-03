https://sputniknews.com.tr/20230403/ukraynali-general-krivonos-nato-ulkeleri-ordumuza-yeterli-sayida-muhimmat-saglamakta-aciz-1069118661.html

Ukraynalı General Krivonos: NATO ülkeleri ordumuza yeterli sayıda mühimmat sağlamakta aciz

Ukraynalı General Krivonos: NATO ülkeleri ordumuza yeterli sayıda mühimmat sağlamakta aciz

Ukraynalı General Sergey Krivonos NATO ülkelerinin Ukrayna'ya mühimmat sağlamakta yetersiz kaldığını ifade etti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T18:46+0300

2023-04-03T18:46+0300

2023-04-03T18:46+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

nato

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Ukrayna Ordusu Özel Harekat Güçleri Komutan Yardımcısı Sergey Krivonos, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu sayıda mühimmat üretecek güçte olmadığını belirtti.Krivonos, yerel medyaya açıklamasında, Ukrayna ordusunun “her gün bin mermi” kullandığını belirterek, “Halihazırda NATO ülkeleri, üretimlerini tam kapasiteye çıkarabilseler dahi bu sayıda top mermisi üretecek güçte değil” dedi.Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, geçen mart ayında, Ukrayna’ya en kısa zamanda 1 milyon top mermisi sağlama fikrine destek vermişti. Bunun için Avrupa’daki stoklara ve ortak satın alımlara başvurulacak ve birlikteki üretimler artırılacak.

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