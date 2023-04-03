https://sputniknews.com.tr/20230403/ukraynali-general-krivonos-nato-ulkeleri-ordumuza-yeterli-sayida-muhimmat-saglamakta-aciz-1069118661.html
Ukraynalı General Krivonos: NATO ülkeleri ordumuza yeterli sayıda mühimmat sağlamakta aciz
Ukraynalı General Krivonos: NATO ülkeleri ordumuza yeterli sayıda mühimmat sağlamakta aciz
Ukraynalı General Sergey Krivonos NATO ülkelerinin Ukrayna'ya mühimmat sağlamakta yetersiz kaldığını ifade etti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T18:46+0300
2023-04-03T18:46+0300
2023-04-03T18:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
nato
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Ukrayna Ordusu Özel Harekat Güçleri Komutan Yardımcısı Sergey Krivonos, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu sayıda mühimmat üretecek güçte olmadığını belirtti.Krivonos, yerel medyaya açıklamasında, Ukrayna ordusunun “her gün bin mermi” kullandığını belirterek, “Halihazırda NATO ülkeleri, üretimlerini tam kapasiteye çıkarabilseler dahi bu sayıda top mermisi üretecek güçte değil” dedi.Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, geçen mart ayında, Ukrayna’ya en kısa zamanda 1 milyon top mermisi sağlama fikrine destek vermişti. Bunun için Avrupa’daki stoklara ve ortak satın alımlara başvurulacak ve birlikteki üretimler artırılacak.
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ukrayna krizi, ukrayna, nato
ukrayna krizi, ukrayna, nato
Ukraynalı General Krivonos: NATO ülkeleri ordumuza yeterli sayıda mühimmat sağlamakta aciz
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Ukraynalı General Sergey Krivonos NATO ülkelerinin Ukrayna'ya mühimmat sağlamakta yetersiz kaldığını ifade etti.
Ukrayna Ordusu Özel Harekat Güçleri Komutan Yardımcısı Sergey Krivonos, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu sayıda mühimmat üretecek güçte olmadığını belirtti.
Krivonos, yerel medyaya açıklamasında, Ukrayna ordusunun “her gün bin mermi” kullandığını belirterek, “Halihazırda NATO ülkeleri, üretimlerini tam kapasiteye çıkarabilseler dahi bu sayıda top mermisi üretecek güçte değil” dedi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, geçen mart ayında, Ukrayna’ya en kısa zamanda 1 milyon top mermisi sağlama fikrine destek vermişti. Bunun için Avrupa’daki stoklara ve ortak satın alımlara başvurulacak ve birlikteki üretimler artırılacak.