https://sputniknews.com.tr/20230403/trabzonspordan-transfer-aciklamasi-1069101170.html
Trabzonspor'dan transfer açıklaması
Trabzonspor'dan transfer açıklaması
Trabzonspor, De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T13:03+0300
2023-04-03T13:03+0300
2023-04-03T13:03+0300
spor
trabzonspor
transfer
futbol
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Trabzonspor, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 Euro ödeme yapacaktır" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230402/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-4-2-maglup-etti-1069077936.html
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trabzonspor, transfer, futbol
trabzonspor, transfer, futbol
Trabzonspor'dan transfer açıklaması
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Trabzonspor, De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 Euro ödeme yapacaktır" açıklamasında bulundu.