https://sputniknews.com.tr/20230403/tff-ligden-cekilen-takimlar-icin-kararini-verdi-1069109878.html

TFF, ligden çekilen takımlar için kararını verdi

TFF, ligden çekilen takımlar için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, akademi zorunluluğu kararı ve ligden çekilen takımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Büyüekşi... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T15:35+0300

2023-04-03T15:35+0300

2023-04-03T15:37+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

erteleme

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile Spor Toto 1. Lig’den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig’den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor’un ligden çekilme taleplerini onayladı.TFF 3. ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor’un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF’ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde:“1- Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;– Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,– Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,– Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,– Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir.2- TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa deprem bölgesine yönelik olarak, 1.000 Konteyner Projesi’nin aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir;Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına;– Proje finansmanı için 59 milyon TL'sinin 2022-2023 Sezonu Naklen Yayın Dağıtım Havuzu’ndan alınmasına;– Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü paylarının değişmeyip aynı kalmasına, sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarının ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak şekilde yayın havuzu hak ediş tutarlarının yeniden belirlenmesine,– Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer Süper Lig kulüplerinden 3'er milyon TL olmak üzere yayın havuzu gelirlerinin çekilen kulüpler hariç olmak üzere azaltılmasına; hak ediş tutarlarının revize edilmesine,Proje için bakiye tutarın, TFF'ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF'nin kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.3. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig statülerine aşağıdaki şekilde madde eklenmesine karar verilmiştir.Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.Spor Toto Süper Lig’de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir.Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto 1. Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.Spor Toto 1. Lig’de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 5 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 6. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilir.”

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türkiye futbol federasyonu (tff), erteleme