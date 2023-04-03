https://sputniknews.com.tr/20230403/tekirdagda-2-aile-arasinda-kavga-2-olu-3-yarali--1069080953.html
Tekirdağ'da 2 aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da 2 aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T02:57+0300
2023-04-03T02:57+0300
2023-04-03T02:58+0300
türkiye
kavga
silahlı kavga
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069080808_0:224:921:742_1920x0_80_0_0_ad85c28493134dcdac05da3aa250d371.jpg
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde iddiaya göre sabah erken saatlerde iki aile arasında çıkan husumet üzerine kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen F.G. ve E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor. Polis ekipleri kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069080808_0:138:921:829_1920x0_80_0_0_0a5c6946221bd60eba5091347100d737.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kavga, silahlı kavga, tekirdağ
kavga, silahlı kavga, tekirdağ
Tekirdağ'da 2 aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
02:57 03.04.2023 (güncellendi: 02:58 03.04.2023) Abone ol
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde iddiaya göre sabah erken saatlerde iki aile arasında çıkan husumet üzerine kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen F.G. ve E.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor. Polis ekipleri kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.