https://sputniknews.com.tr/20230403/tarihi-gecmis-dis-macunlarini-piyasaya-surmeye-calisan-kisi-gozaltina-alindi-1069119880.html
Tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye çalışan kişi gözaltına alındı
Tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye çalışan kişi gözaltına alındı
Ankara'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen son kullanma tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli gözaltına alındı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T19:22+0300
2023-04-03T19:22+0300
2023-04-03T19:25+0300
türkiye
ankara
son kullanma tarihi
diş
diş macunu
ankara emniyet müdürlüğü
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Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye çalışan kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla son kullanma tarihi geçmiş diş macunu getirdiğini tespit ettikleri şüpheliyi takibe aldı.Şüphelinin Çankaya ilçesinde bulunan deposuna operasyon düzenleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 900 yetişkin ve çocuk diş macunu ele geçirdi.Diş macunlarının son kullanma tarihlerini değiştirmeye çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
türkiye
ankara
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ankara, son kullanma tarihi, diş, diş macunu, ankara emniyet müdürlüğü
ankara, son kullanma tarihi, diş, diş macunu, ankara emniyet müdürlüğü
Tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye çalışan kişi gözaltına alındı
19:22 03.04.2023 (güncellendi: 19:25 03.04.2023) Abone ol
Ankara'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen son kullanma tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da son kullanma tarihi geçmiş diş macunlarını piyasaya sürmeye çalışan kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla son kullanma tarihi geçmiş diş macunu getirdiğini tespit ettikleri şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin Çankaya ilçesinde bulunan deposuna operasyon düzenleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 900 yetişkin ve çocuk diş macunu ele geçirdi.
Diş macunlarının son kullanma tarihlerini değiştirmeye çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.