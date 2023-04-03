https://sputniknews.com.tr/20230403/stratejik-ozerklikten-bahseden-ab-ukrayna-ile-abdye-takilirken-cinle-iliskileri-de-esir-dusuyor-1069132640.html

‘Stratejik özerklikten bahseden AB Ukrayna ile ABD’ye takılırken, Çin’le ilişkileri de esir düşüyor’

‘Stratejik özerklikten bahseden AB Ukrayna ile ABD’ye takılırken, Çin’le ilişkileri de esir düşüyor’

Gökhun Göçmen’e göre, Çin, diplomasisini uluslararası düzeyde kurumsallaştırma çabasında. Pekin’in çok kutupluluğun farkına varan Türkiye dahil ülkelerle... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:01+0300

2023-04-03T22:01+0300

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eksen

gökhun göçmen

çin

çin halk cumhuriyeti

şi cinping

suudi arabistan

iran

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

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Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şi Jinping’in üçüncü dönemiyle küresel sahnede daha görünür hale gelmesi Batı’da ‘alarm zilleri’ çaldırıyor. Çin’in iki önemli hasım ülke Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin tesisi için anlaşma sağlanmasındaki arabulucu rolü Ortadoğu’da diplomasisiyle ‘ağırlığını koyduğu’ değerlendirmelerine yol açtı. Suudi Arabistan’ın ŞİÖ’de gözlemci statüsü alması ve ülkenin devlet şirketi Aramco’nun Çin’le yaptığı önemli anlaşma dikkatleri üzerinde topladı.Çin ve Rusya liderlerinin Moskova’da duyurdukları iki ortak bildiriye yansıyan ‘çok kutuplu dünya’ ve ‘uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi’ temaları eşliğinde iki ülke diyalog, BM temelli düzenin çifte standartlarının ortadan kaldırılması, uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi, içişlerine karışmama, kalkınma için istikrar ve ekonomik faydalar ve güvenlik temalı girişimlerini sürdürüyor. Batı’da ise ABD’nin Ukrayna’da Rusya’ya açılan savaşın ardından Çin’le ne zaman ‘kapışacağı’ ve ‘buna nasıl olup da hazırlıkla olacağı’ tartışmaları öne çıkıyor.En dikkat çekici olan ABD yönetimin son dönemde Çin’in ‘çip ve yarı iletken’ erişimini kısıtlama hamleleri. Bunun politik yüzünde Tayvan yer alırken, AB de Çin ile ilişkileri ‘Ukrayna çıtası’ koymuş durumda.Çin bu hafta da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayacak. Von der Leyen’in ziyaret öncesinde Çin’le ilişkilerini ‘Ukrayna konusundaki pozisyonun belirleyeceği’ söylemi dikkat çekti.Çin’in küresel girişimleri, Suudi Arabistan’la yeni bir yönelime işaret eden hamleler, ABD’nin ‘çip savaşları’ ve Avrupa Birliği’nin tutumunu gazeteci ve yazar Gökhun Göçmen ile konuştuk.‘Hep küresel olan bir inisiyatif’Gökhun Göçmen’e göre, Çin yönetimi epey bir süredir diplomasisini uluslararası düzeyde kurumsallaştırma çabasında. Örneklerine birkaç yerde tanıklık edildiğini belirten Göçmen, en son ve çarpıcı olanın İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisini içeren anlaşma olduğunu belirtti:‘Diplomasisini ilk kez Ortadoğu’da bu kadar büyük bir çapta inşa etmiş oldu’Göçmen, İran-Suudi anlaşmasının ‘ezeli ve ebedi düşman’ olarak resmedilen iki ülkeyi bir araya getirmekle kalmadığını, aynı zamanda Suudilerin gözlemci üyeliğiyle birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çatısı altında birleştirme hamlesi yaptığını anımsattı. Göçmen, bu durum ABD’nin İran’ın tecridini öngören bütün diplomatik yatırımının bozulması anlamına gelecek:‘Suudiler çok kutuplu dünyanın keyfini çıkartan ülkeler arasında’Suudi Arabistan’ın ‘çok kutupluluğun’ farkına varan ülkeler arasında olduğu görüşündeki Göçmen, Ukrayna krizinin patlaması sonrası petrol fiyatları konusunda ABD’nin sözünün dinlenmemesinin bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Suudi devlet şirketi Aramco’nun Çin’le 12.2 milyar dolarlık son anlaşmasına atıf yapan Göçmen, Pekin’in diplomasisiyle ülkeleri ‘ortaklaştırarak’ birbirine bağlayarak diplomatik kazanımları güvenlik ve ekonomiye bağlamalarının mümkün olduğunu gösterdiğini vurguladı:‘Batılılar, Çin’in bir kaplan değil kedi olmasını istiyor’Göçmen, ABD’nin Çin’e çip ve yarı iletkenler konusunda açtığı savaşı da değerlendirdi. Göçmen, Batılıların ‘ucuza üretim yapabilecekleri, şirketlerinin karlar elde edebileceği 1.4 milyarlık bir cennet’ olarak gördükleri Çin’in DTÖ’ye girip kalkınmaya hizmet eden teknolojiye kaymasının işleri değiştirdiğini vurguladı. Göçmen Pekin’in iki yönelimini ise, ‘iç pazarı güçlendirmek ve kendi gücüne dayanmak, ve yüksek teknolojiyi kendi çabalarıyla geliştirebilmek’ olarak niteledi:‘Stratejik özerklikten bahseden Avrupa’nın Çin’le ilişkileri de esir düşüyor’AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Pekin ziyaretine çıkarken, öncesinden AB’den Pekin’e ‘ilişkileri Ukrayna’ya bakışın belirleyeceği’ resti çekilmesi de dikkat çekti. Göçmen’e göre, vaktiyle ‘stratejik özerklik inşa etmekten’ bahseden AB, ABD’ye takılırken, Çin ile ilişkileri de esir düşmüş görünüyor:‘Pekin’e gidip ders verme sicilleri yok, çünkü onlar tarafsız değiller’Ukrayna’ya silah yağdıran Batı’nın Çin’i Rusya’ya silah veriyormuş gibi sunmasını eleştiren Göçmen, kimsenin Avrupa’dan barış beklentisi de kalmadığını çünkü tarafsız olmadıklarını anımsattı:‘Kameralar karşısındaki sert mesajların Çin’de verilebileceğini düşünmüyorum’Göçmen, Scholz’un geçen yılki ziyareti ve Çin’in Almanya ile derin ilişkilerine atıf yaparken, Macron’un ise Ukrayna dahil pek çok konuda işleri ‘yüzüne gözüne bulaştırmışlığını’ anımsattı. Göçmen’e göre Avrupalıların karşısındaki sert mesajlarını Çin’de vermeleri zor:‘Çin Büyükelçisi, Türkiye ile ilişkilere uzun vadeli ve stratejik baktıklarını vurguladı’Göçmen Çin’in İran ile son angajmanlarından sonra Türkiye’nin ‘bir kenara bırakıldığı’ söylemlerinin doğru olmadığı görüşünde. Geçen hafta Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin ile röportajına atıf yapan Göçmen, büyükelçinin özellikle Türkiye ile ilişkilere uzun vadeli ve stratejik bakıldığı, öne çıkan Kuzey ve Yol’un orta koridorundaki konumunu vurguladığı ve uluslararası ilişklieri birlikte demokratikleştirmenin altını çizdiğini aktardı:

çin

çin halk cumhuriyeti

suudi arabistan

iran

rusya

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gökhun göçmen, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, suudi arabistan, iran, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm)