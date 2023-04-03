https://sputniknews.com.tr/20230403/stoltenberg-finlandiya-yarin-nato-uyesi-olacak-1069105543.html
Finlandiya, yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek
Finlandiya, yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31. üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıkladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:10+0300
2023-04-03T14:10+0300
2023-04-03T14:40+0300
dünya
finlandiya
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nato
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Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/finlandiyada-basbakan-marin-liderligindeki-sdp-secimleri-geride-tamamladi-1069081535.html
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finlandiya, jens stoltenberg, nato
Finlandiya, yarın NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek
14:10 03.04.2023 (güncellendi: 14:40 03.04.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31. üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini açıkladı.
Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.
Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.
Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.
Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.