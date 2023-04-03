Rusya Büyükelçisi Grızlov: Taktik nükleer silah, Belarus'un batı sınırlarına konuşlandırılacak
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
© Belarus Savunma Bakanlığı
Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov, Belarus'a sevk edilecek taktik nükleer silahın ülkenin batı sınırlarına konuşlandırılacağını söyledi.
Belarus kanalı STV'ye demeç veren Grızlov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a göndereceklerini açıkladığı taktik nükleer silaha dair detaylar paylaştı.
Taktik nükleer silahın yerleştirileceği depolama tesisinin 1 Temmuz'a kadar inşa edileceğini belirten Grızlov, "Nükleer silah, Birlik Devletimizin batı sınırlarına sevk edilecek ve güvenliğin sağlanmasına yönelik imkan ve kabiliyetlerimizi artıracak" dedi.
Grızlov, Rusya ile Belarus'un bu adımı Avrupa ve ABD'deki gürültüye rağmen atacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depolama tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.
Putin, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.
Putin, bu kararın İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etmişti.
Taktik nükleer silahın yerleştirileceği depolama tesisinin 1 Temmuz'a kadar inşa edileceğini belirten Grızlov, "Nükleer silah, Birlik Devletimizin batı sınırlarına sevk edilecek ve güvenliğin sağlanmasına yönelik imkan ve kabiliyetlerimizi artıracak" dedi.
Grızlov, Rusya ile Belarus'un bu adımı Avrupa ve ABD'deki gürültüye rağmen atacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batı komşusu Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve nükleer depolama tesisinin yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söylemişti.
Putin, nükleer silah fırlatma kapasitesine sahip İskender taktik füze sisteminin Belarus'a transfer edildiğini de açıklamıştı.
Putin, bu kararın İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme hamlesinin ardından alındığını ifade etmişti.