https://sputniknews.com.tr/20230403/putin-ozel-askeri-harekata-katilanlara-destek-fonu-olusturdu-1069117378.html
Putin, özel askeri harekata katılanlara destek fonu oluşturdu
Putin, özel askeri harekata katılanlara destek fonu oluşturdu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatın katılımcılarına destek sağlama amacıyla ‘Vatan Savunucusu’ adlı devlet fonunun oluşturulmasını... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T18:14+0300
2023-04-03T18:14+0300
2023-04-03T18:15+0300
imza
vladimir putin
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekat gazilerinin yanı sıra, 2014’ten bu yana Donbass’ta yaşanan çatışmaların katılımcılarına ve ailelerine destek ve yardım sağlayacak olan ‘Vatan Savunucusu’ adlı devlet fonunun oluşturulmasıyla ilgili kararı imzaladı.Vatan Savunucusu Fonu’nun başına, Kemerovo Valisi Sergey Tsivilev’in eşi Anna Tsivileva getirilirken denetim kurulunun başına Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko atandı.Fon, gazilere kapsamlı destek sağlayacak, çatışmalardan sonra sosyal uyum sağlamalarına ve iş bulmalarına yardımcı olacak. Ayrıca askerlere, sosyal destek alabilmeleri için ücretsiz hukukçu yardımı sağlanacak, ihtiyaç duydukları ilaçları, sağlık hizmetlerini ve ayrıca gaz statüsünü alabilmeleri için özel mekanizma uygulanacak.Özel askeri harekata katılanların kahramanlıklarını yüceltmeyi amaçlayan programların yürütülmesi de Vatan Savunucusu Fonu’nun görevleri arasında.Rusya lideri Putin, 21 Şubat’taki Federal Konseyi konuşmasında, özel askeri harekata katılanlar için destek fonun oluşturulmasını teklif etmişti.
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imza, vladimir putin, ukrayna krizi
imza, vladimir putin, ukrayna krizi
Putin, özel askeri harekata katılanlara destek fonu oluşturdu
18:14 03.04.2023 (güncellendi: 18:15 03.04.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatın katılımcılarına destek sağlama amacıyla ‘Vatan Savunucusu’ adlı devlet fonunun oluşturulmasını öngören kararı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekat gazilerinin yanı sıra, 2014’ten bu yana Donbass’ta yaşanan çatışmaların katılımcılarına ve ailelerine destek ve yardım sağlayacak olan ‘Vatan Savunucusu’ adlı devlet fonunun oluşturulmasıyla ilgili kararı imzaladı.
Vatan Savunucusu Fonu’nun başına, Kemerovo Valisi Sergey Tsivilev’in eşi Anna Tsivileva getirilirken denetim kurulunun başına Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko atandı.
Fon, gazilere kapsamlı destek sağlayacak, çatışmalardan sonra sosyal uyum sağlamalarına ve iş bulmalarına yardımcı olacak. Ayrıca askerlere, sosyal destek alabilmeleri için ücretsiz hukukçu yardımı sağlanacak, ihtiyaç duydukları ilaçları, sağlık hizmetlerini ve ayrıca gaz statüsünü alabilmeleri için özel mekanizma uygulanacak.
Özel askeri harekata katılanların kahramanlıklarını yüceltmeyi amaçlayan programların yürütülmesi de Vatan Savunucusu Fonu’nun görevleri arasında.
Rusya lideri Putin, 21 Şubat’taki Federal Konseyi konuşmasında, özel askeri harekata katılanlar için destek fonun oluşturulmasını teklif etmişti.