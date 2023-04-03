https://sputniknews.com.tr/20230403/prof-dr-naci-gorur-deprem-bolgesindeki-veriler-dikkatli-bir-sekilde-incelenip-ders-cikarilmali-1069122180.html
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem bölgesindeki veriler dikkatli bir şekilde incelenip ders çıkarılmalı
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem bölgesindeki veriler dikkatli bir şekilde incelenip ders çıkarılmalı
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T20:03+0300
2023-04-03T20:03+0300
2023-04-03T20:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
naci görür
kahramanmaraş
kent
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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi uyarısında bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları ve halka, depreme dayanıklı kentler oluştururken bilinçli olma çağrısında bulundu. "6 Şubat Deprem Bölgesi'ne özel ihtimam gösterilmeli" diyen Görür'ün paylaşımı şöyle:"6 Şubat Deprem Bölgesine özel ihtimam gösterilmeli. Kentlerin nasıl depreme hazırlanması gerektiği hususunda bütün veri ve bilgiler harabeye dönmüş bu deprem bölgesinde mevcut. Eğer onları dikkat lice inceler ve araştırırsak deprem dirençli kentler oluştururken neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiği uygulamalı bir şekilde ortaya çıkar. Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk, vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar. Çıkartsınlar ki bundan sonra ülkemizde deprem dirençli kentler oluştururken daha bilinçli olalım. Sevgiyle"
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deprem, naci görür, kahramanmaraş, kent
deprem, naci görür, kahramanmaraş, kent
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem bölgesindeki veriler dikkatli bir şekilde incelenip ders çıkarılmalı
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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk, vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi uyarısında bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları ve halka, depreme dayanıklı kentler oluştururken bilinçli olma çağrısında bulundu. "6 Şubat Deprem Bölgesi'ne özel ihtimam gösterilmeli" diyen Görür'ün paylaşımı şöyle:
"6 Şubat Deprem Bölgesine özel ihtimam gösterilmeli. Kentlerin nasıl depreme hazırlanması gerektiği hususunda bütün veri ve bilgiler harabeye dönmüş bu deprem bölgesinde mevcut. Eğer onları dikkat lice inceler ve araştırırsak deprem dirençli kentler oluştururken neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiği uygulamalı bir şekilde ortaya çıkar. Tavsiyem yerbilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk, vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar. Çıkartsınlar ki bundan sonra ülkemizde deprem dirençli kentler oluştururken daha bilinçli olalım. Sevgiyle"