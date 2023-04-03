https://sputniknews.com.tr/20230403/parisin-ikinci-eyfel-kulesi-orijinalinin-200-metre-ilerisine-dikildi-benim-adim-eiffela-1069119436.html

Paris'in ikinci Eyfel Kulesi, orijinalinin 200 metre ilerisine dikildi: Benim adım 'Eiffela'

Paris'in ikinci Eyfel Kulesi, orijinalinin 200 metre ilerisine dikildi: Benim adım 'Eiffela'

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nin 1/10 ölçeğinde bir benzeri daha inşa edildi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T19:06+0300

2023-04-03T19:06+0300

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yaşam

eyfel kulesi

fransa

paris

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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin bir benzeri 200 metre ilerisine inşa edildi. Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı. 'Eiffela' adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olan kulenin sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği ve 10 Nisan’a kadar sergileneceği açıklandı. Eifela’nın 1 Nisan’da yerel saatle 05.25’te kurulduğu aktarılarak, 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı. Söz konusu kulenin ayak kısmına yazılan notta ise, "Benim adım Eiffela, 1 Nisan 2023 Cumartesi sabah 05.25’te Paris'te doğdum. 32 metre boyunda ve 23 ton ağırlığındayım. Annem çok sevindi" ifadeleri yer aldı.

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eyfel kulesi, fransa, paris