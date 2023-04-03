https://sputniknews.com.tr/20230403/oglu-kacirilan-anne-kaputun-uzerinde-kilometrelerce-yol-gitti-1069092515.html

Oğlu kaçırılan anne kaputun üzerinde kilometrelerce yol gitti

Oğlu kaçırılan anne kaputun üzerinde kilometrelerce yol gitti

Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T11:10+0300

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türkiye

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çocuk

kaçırma

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İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230318/galatada-bir-otomobil-yayalarin-arasina-daldi-2-yarali-1068429209.html

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türkiye, araba, kadın, çocuk, kaçırma