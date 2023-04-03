https://sputniknews.com.tr/20230403/oglu-kacirilan-anne-kaputun-uzerinde-kilometrelerce-yol-gitti-1069092515.html
Oğlu kaçırılan anne kaputun üzerinde kilometrelerce yol gitti
Oğlu kaçırılan anne kaputun üzerinde kilometrelerce yol gitti
Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T11:10+0300
2023-04-03T11:10+0300
2023-04-03T11:10+0300
türkiye
türkiye
araba
kadın
çocuk
kaçırma
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İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/galatada-bir-otomobil-yayalarin-arasina-daldi-2-yarali-1068429209.html
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türkiye, araba, kadın, çocuk, kaçırma
türkiye, araba, kadın, çocuk, kaçırma
Oğlu kaçırılan anne kaputun üzerinde kilometrelerce yol gitti
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Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti.
İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş., 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi. A.O.Ş. uzaklaştığı sırada S.Ş. aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü.
D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.
Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.