https://sputniknews.com.tr/20230403/nagehan-alcidan-yok-baskanina-yapmayin-gelecek-kusaklarin-hayati-ile-boylesine-oynamayin-1069096654.html

Nagehan Alçı’dan YÖK Başkanı’na: Yapmayın, gelecek kuşakların hayatı ile böylesine oynamayın

Nagehan Alçı’dan YÖK Başkanı’na: Yapmayın, gelecek kuşakların hayatı ile böylesine oynamayın

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, üniversitelerde hibrit eğitim kararına tepki gösterdi. YÖK Başkanı Erol Özvar’a, “Yapmayın, gelecek kuşakların hayatı ile... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T12:02+0300

2023-04-03T12:02+0300

2023-04-03T12:03+0300

türkiye

nagehan alçı

yök

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Alçı yazısında, "Deprem felaketinin mağduriyeti yetmezmiş gibi depremzedelere yardım etmek adı altında bu ülkenin tüm üniversitelilerini ve üniversitelerde ders veren akademisyenlerini mağdur ettiler. Yanlış yaptık dememek için işi iyice karmaşık hale getirmeye ne gerek var? Yanlıştan dönmek erdemdir… Sayın YÖK Başkanı'na buradan bir kez daha yalvarıyorum: Yapmayın, gelecek kuşakların hayatı ile böylesine oynamayın… Çocukları apar topar yurtlarından çıkardınız, kiralık evde oturanların bir kısmı evlerini boşalttı, bir kısmı nisanda okul açılır umudu ile zar zor kiralarını ödeyerek evlerini tutmaya devam etti.Şimdi "paşa gönlünüz isterse okula gelin istemezse gelmeyin" diyorsunuz... Üniversite eğitimi bu kadar keyfi midir?" diye sordu.Alçı şu ifadeleri kullandı:"Bu kararınızın ailesinden uzakta okuyan binlerce gencin, özellikle de kız öğrencilerin hayatını ne kadar derinden etkileyebileceğinin farkında mısınız?Üniversite sadece eğitim değil en az onun kadar sosyalleşme alanıdır.Başka şehirlerde okuyan ama uzaktan eğitim kararı ile evlerine dönmüş öğrenciler şimdi ne yapacak? Bir çok aile "madem uzaktan da mümkün yeniden gidip ev tutmana, yer aramana ne gerek var" demeyecek mi? Özellikle de daha muhafazakar Anadolu şehirlerinde kız öğrencilerin kaçta kaçı yüz yüze eğitime geri dönebilecek? Bu karar neresinden bakarsanız yanlış… Üniversite eğitimi karmakarışık hale geldi. Deprem felaketinin üzerine bir de üniversite felaketi yaşıyoruz. Ne günahı var bu ülkenin gençlerinin? Kaldı ki üniversite yönetimlerinin de kafası karışmış durumda. Mesela sınavlar bir muamma… Uzaktan dendi ama bazı fakülteler vizeleri uzaktan, finalleri yakından yani yüz yüze yapma kararı aldı. Fakat nerede, nasıl sınav yapılacak, o da net değil.. Yurtlarını terk eden öğrenciler uzaktan eğitime devam etmek isterlerse sadece sınavlar için gelip nerede kalacaklar? Kısacası her şey karmakarışık.. Bir yanlışı başka yanlışlarla düzeltmeye çalışırsanız kördüğümün içinden işte böyle çıkamazsınız! YÖK’e bir kez daha seslenmek istiyorum: Daha fazla mağduriyet yaratmamak için bu "uzaktan" denen "görüntüde" eğitim ısrarınızdan vazgeçin. Açık öğretim arenasına dönmüş ülkede geç de olsa olması gerektiği gibi yüz yüze üniversite eğitimine dönün…"

türkiye

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nagehan alçı, yök