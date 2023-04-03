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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/muharrem-ince-kampanyasina-anitkabirden-baslayacak-1069101999.html
Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak
Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce 5 Nisan Çarşamba... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T13:20+0300
2023-04-03T13:21+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
cumhurbaşkanı adayı
anıtkabir
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100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim kampanyasının startını Anıtkabir’den verecek. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partililer ile birlikte 5 Nisan çarşamba günü saat 13.00’da Anıtkabir’de olacak.Vatandaşlara çağrı yapan İnce “Ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir” dedi. Ziyaretle ilgili hazırlan afişte ise “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolunda” başlığı kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/muharrem-inceden-aday-oldugum-icin-bana-kizan-degerli-kardeslerime-baslikli-aciklama-1069051052.html
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muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, anıtkabir
muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, anıtkabir

Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak

13:20 03.04.2023 (güncellendi: 13:21 03.04.2023)
© AA / Binnur Ege Gürün / CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AA / Binnur Ege Gürün /
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce 5 Nisan Çarşamba günü Anıtkabir’e gidecek.
100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim kampanyasının startını Anıtkabir’den verecek. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partililer ile birlikte 5 Nisan çarşamba günü saat 13.00’da Anıtkabir’de olacak.
Vatandaşlara çağrı yapan İnce “Ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir” dedi. Ziyaretle ilgili hazırlan afişte ise “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolunda başlığı kullanıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
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Muharrem İnce'den 'Aday olduğum için bana kızan değerli kardeşlerime' başlıklı açıklama
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