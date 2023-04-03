https://sputniknews.com.tr/20230403/muharrem-ince-kampanyasina-anitkabirden-baslayacak-1069101999.html

Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak

Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce 5 Nisan Çarşamba... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T13:20+0300

2023-04-03T13:20+0300

2023-04-03T13:21+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

cumhurbaşkanı adayı

anıtkabir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103334/78/1033347845_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0c27750f4cbb6be4ab15dbf6a34129ef.jpg

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim kampanyasının startını Anıtkabir’den verecek. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partililer ile birlikte 5 Nisan çarşamba günü saat 13.00’da Anıtkabir’de olacak.Vatandaşlara çağrı yapan İnce “Ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir” dedi. Ziyaretle ilgili hazırlan afişte ise “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolunda” başlığı kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/muharrem-inceden-aday-oldugum-icin-bana-kizan-degerli-kardeslerime-baslikli-aciklama-1069051052.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, anıtkabir