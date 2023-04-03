https://sputniknews.com.tr/20230403/muharrem-ince-kampanyasina-anitkabirden-baslayacak-1069101999.html
Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak
Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce 5 Nisan Çarşamba... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T13:20+0300
2023-04-03T13:20+0300
2023-04-03T13:21+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
cumhurbaşkanı adayı
anıtkabir
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100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim kampanyasının startını Anıtkabir’den verecek. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partililer ile birlikte 5 Nisan çarşamba günü saat 13.00’da Anıtkabir’de olacak.Vatandaşlara çağrı yapan İnce “Ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir” dedi. Ziyaretle ilgili hazırlan afişte ise “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolunda” başlığı kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/muharrem-inceden-aday-oldugum-icin-bana-kizan-degerli-kardeslerime-baslikli-aciklama-1069051052.html
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muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, anıtkabir
muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, anıtkabir
Muharrem İnce kampanyasına Anıtkabir’den başlayacak
13:20 03.04.2023 (güncellendi: 13:21 03.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce 5 Nisan Çarşamba günü Anıtkabir’e gidecek.
100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim kampanyasının startını Anıtkabir’den verecek. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partililer ile birlikte 5 Nisan çarşamba günü saat 13.00’da Anıtkabir’de olacak.
Vatandaşlara çağrı yapan İnce “Ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir” dedi. Ziyaretle ilgili hazırlan afişte ise “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolunda” başlığı kullanıldı.