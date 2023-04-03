https://sputniknews.com.tr/20230403/misir-cumhurbaskani-sisi-suudi-arabistanda-veliaht-prens-selmanla-sahur-yapti-1069112903.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'la sahur yaptı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'la sahur yaptı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Cidde'de sahur yaptı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:40+0300
2023-04-03T16:40+0300
2023-04-03T16:40+0300
dünya
mısır
suudi arabistan
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sisi
abdülffetah sisi
görüşme
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'de sahurda bir araya gelen bin Veliaht Prens Selman ile Sisi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu gelişmelerle ilgili atılan adımlar ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Devlet Bakanı İsam bin Saad bin Said, Mısır tarafından Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil de katıldı.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bin Selman ile birkaç saat görüşmek için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.Mısır yerel basınında Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiler ışığında yapılan haberlerde, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra yatırım çerçevesinin genişletilmesine dair meselelerin ele alınacağı kaydedildi.SPA, Cidde'deki ikili görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkeden ayrıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html
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mısır, suudi arabistan, ortadoğu, sisi, abdülffetah sisi, görüşme
mısır, suudi arabistan, ortadoğu, sisi, abdülffetah sisi, görüşme
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'la sahur yaptı
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Cidde'de sahur yaptı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'de sahurda bir araya gelen bin Veliaht Prens Selman ile Sisi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.
Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu gelişmelerle ilgili atılan adımlar ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.
Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Devlet Bakanı İsam bin Saad bin Said, Mısır tarafından Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil de katıldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bin Selman ile birkaç saat görüşmek için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.
Mısır yerel basınında Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiler ışığında yapılan haberlerde, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra yatırım çerçevesinin genişletilmesine dair meselelerin ele alınacağı kaydedildi.
SPA, Cidde'deki ikili görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkeden ayrıldığını belirtti.