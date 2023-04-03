https://sputniknews.com.tr/20230403/milli-egitim-bakani-ozer-40-binin-uzerinde-gonullu-ogretmenimiz-sahada-1069126221.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Milli Eğitim Bakanı Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada. Vatandaşının, kardeşinin derdiyle hemhal... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T22:26+0300
2023-04-03T22:26+0300
2023-04-03T22:26+0300
mahmut özer
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.Dulkadiroğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi önünde kurulu çadırda düzenlenen iftar programında konuşan Özer, Bakanlık olarak afet bölgelerinde her alanda görev aldıklarını söyledi.Özer, öğretmenlerle, idari personelle afet bölgesindeki vatandaşların yemek, ekmek, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi için hep birlikte sahada olduklarını belirtti.Vatandaşlara günlük olarak 2 milyon sıcak yemek, 1,8 milyon ekmek ulaştırabilir duruma geldiklerini dile getiren Özer, "Öğretmenlerimiz Kovid-19 salgınında vefa gruplarında nasıl fedakar bir şekilde çalıştılarsa yine bakanlıktan hiçbir talimat beklemeden sahada oldular. Yemek pişirdiler, malzemelerin tasniflerini yaptılar, çadırların organizasyonunu yaptılar, konaklamadaki her türlü ihtiyacı karşıladılar, çadırlarda psikososyal destek eğitimleri verdiler" dedi.Depremde kaybettiği yakınlarını toprağa verdikten sonra sahada depremzede vatandaşlara yardım etmek için aktif olarak çalışan yöneticiler olduğunu da aktaran Özer, "40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada. Vatandaşının, kardeşinin derdiyle hemhal olmak, ona derman üretebilmek için çırpındı" diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığı personelinin vefakar ve cefakarca sahada görev aldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:'Bölgede 6 milyon 800 öğrencimiz, 212 bin öğretmenimiz var'Kovid-19 salgınında eğitimi normalleştirerek Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlandığını hatırlatan Özer, salgın sürecindeki gibi deprem bölgesinin normalleşmesinin de eğitim üzerinden olacağına dikkati çekti.Özer, "Biz 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz var. 212 bin öğretmenimiz var" ifadelerini kullandı.
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mahmut özer, deprem, öğretmen
mahmut özer, deprem, öğretmen
Milli Eğitim Bakanı Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada. Vatandaşının, kardeşinin derdiyle hemhal olmak, ona derman üretebilmek için çırpındı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.
Dulkadiroğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi önünde kurulu çadırda düzenlenen iftar programında konuşan Özer, Bakanlık olarak afet bölgelerinde her alanda görev aldıklarını söyledi.
Özer, öğretmenlerle, idari personelle afet bölgesindeki vatandaşların yemek, ekmek, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi için hep birlikte sahada olduklarını belirtti.
Vatandaşlara günlük olarak 2 milyon sıcak yemek, 1,8 milyon ekmek ulaştırabilir duruma geldiklerini dile getiren Özer, "Öğretmenlerimiz Kovid-19 salgınında vefa gruplarında nasıl fedakar bir şekilde çalıştılarsa yine bakanlıktan hiçbir talimat beklemeden sahada oldular. Yemek pişirdiler, malzemelerin tasniflerini yaptılar, çadırların organizasyonunu yaptılar, konaklamadaki her türlü ihtiyacı karşıladılar, çadırlarda psikososyal destek eğitimleri verdiler" dedi.
Depremde kaybettiği yakınlarını toprağa verdikten sonra sahada depremzede vatandaşlara yardım etmek için aktif olarak çalışan yöneticiler olduğunu da aktaran Özer, "40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada. Vatandaşının, kardeşinin derdiyle hemhal olmak, ona derman üretebilmek için çırpındı" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı personelinin vefakar ve cefakarca sahada görev aldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:
"Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi 'kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan tek tek 'ben varım' diyen gençlikteki gibi, vatandaşların derdine koşan öğretmenlerimizle gurur duyuyorum, kendilerine minnettarım. İnşallah bu günler geçecek, devletimiz, milletimiz, hükümetimiz tüm imkanlarıyla sahada. İnşallah devlet, millet el ele vererek bugünleri de atlatacağız, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyoruz."
'Bölgede 6 milyon 800 öğrencimiz, 212 bin öğretmenimiz var'
Kovid-19 salgınında eğitimi normalleştirerek Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlandığını hatırlatan Özer, salgın sürecindeki gibi deprem bölgesinin normalleşmesinin de eğitim üzerinden olacağına dikkati çekti.
Özer, "Biz 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz var. 212 bin öğretmenimiz var" ifadelerini kullandı.