https://sputniknews.com.tr/20230403/metropoll-anketi-cumhur-ittifaki-millet-ittifakindan-4-bucuk-puan-onde-1069114277.html

Metropoll anketi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 4 buçuk puan önde

Metropoll anketi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 4 buçuk puan önde

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyunun yüzde 42.1, Millet İttifak'ının oyunun ise yüzde 37.6... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T17:19+0300

2023-04-03T17:19+0300

2023-04-03T17:19+0300

2023 türkiye seçimleri

özer sencar

seçim

anket

anket şirketleri

cumhurbaşkanı

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Türkiye, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.Seçime 41 gün kala anket şirketleri yaptıkları kamuoyu çalışmalarını paylaşmaya başladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı:"Metropoll'ün 11-14 mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyu yüzde 42,1, Millet İttifak'ının oyu yüzde 37,6'dır."

https://sputniknews.com.tr/20230403/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-secimi-kazanirsa-daha-cok-adam-bizi-satti-sozunu-duyacagiz-1069083996.html

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özer sencar, seçim, anket, anket şirketleri, cumhurbaşkanı