https://sputniknews.com.tr/20230403/metropoll-anketi-cumhur-ittifaki-millet-ittifakindan-4-bucuk-puan-onde-1069114277.html
Metropoll anketi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 4 buçuk puan önde
Metropoll anketi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 4 buçuk puan önde
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyunun yüzde 42.1, Millet İttifak'ının oyunun ise yüzde 37.6... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T17:19+0300
2023-04-03T17:19+0300
2023-04-03T17:19+0300
2023 türkiye seçimleri
özer sencar
seçim
anket
anket şirketleri
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450174_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53d170d8f4c9cfff231892b0eb709141.jpg
Türkiye, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.Seçime 41 gün kala anket şirketleri yaptıkları kamuoyu çalışmalarını paylaşmaya başladı.Sosyal medyadan açıklama yapan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı:"Metropoll'ün 11-14 mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyu yüzde 42,1, Millet İttifak'ının oyu yüzde 37,6'dır."
https://sputniknews.com.tr/20230403/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-secimi-kazanirsa-daha-cok-adam-bizi-satti-sozunu-duyacagiz-1069083996.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450174_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_76e334e9b3ca510de523c8153f2f209c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özer sencar, seçim, anket, anket şirketleri, cumhurbaşkanı
özer sencar, seçim, anket, anket şirketleri, cumhurbaşkanı
Metropoll anketi: Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 4 buçuk puan önde
Abone ol
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyunun yüzde 42.1, Millet İttifak'ının oyunun ise yüzde 37.6 olduğunu aktardı.
Türkiye, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Seçime 41 gün kala anket şirketleri yaptıkları kamuoyu çalışmalarını paylaşmaya başladı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 11-14 Mart tarihlerinde yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı:
"Metropoll'ün 11-14 mart tarihleri arasında alan çalışmasını gerçekleştirdiği Mart ayı araştırmasına göre Cumhur İttifak'ının oyu yüzde 42,1, Millet İttifak'ının oyu yüzde 37,6'dır."