https://sputniknews.com.tr/20230403/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-toz-tasinimi-ve-kuvvetli-lodos-uyarisi-1069119517.html
Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı
Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T19:09+0300
2023-04-03T19:09+0300
2023-04-03T19:09+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
şanlıurfa
adıyaman
elazığ
malatya
diyarbakır
suriye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.Çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının, Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise yarın Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da orta kuvvette esmesi bekleniyor.Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230326/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-cig-tehlikesi-ve-toz-tasinimi-uyarisi-1068768312.html
türkiye
şanlıurfa
adıyaman
elazığ
malatya
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, şanlıurfa, adıyaman, elazığ, malatya, diyarbakır, suriye
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, şanlıurfa, adıyaman, elazığ, malatya, diyarbakır, suriye
Meteorolojiden deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının, Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise yarın Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.