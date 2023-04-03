https://sputniknews.com.tr/20230403/meteoroloji-yurt-genelinde-5-gun-boyunca-saganak-ve-firtina-bekleniyor-bazi-illerde-kar-var-1069082772.html

Meteoroloji: Yurt genelinde 5 gün boyunca sağanak ve fırtına bekleniyor, bazı illerde kar var

Meteoroloji: Yurt genelinde 5 gün boyunca sağanak ve fırtına bekleniyor, bazı illerde kar var

Meteoroloji 3 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 5 gün boyunca yurt genelinde sağanak ve fırtına bekleniyor. Bazı illerde ise karla karışık... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T06:36+0300

2023-04-03T06:36+0300

2023-04-03T06:50+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya, Isparta, Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu, Tekirdağ çevreleri ile yarın Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 8°C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 8°C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMANİSA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlıHATAY 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı sağanak yağışlıKONYA 9°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 10°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 6°C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıERZURUM -2°C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıKARS -2°C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıMALATYA 6°C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutluSİİRT 3°C, 16°CParçalı bulutluŞANLIURFA 9°C, 21°CParçalı bulutlu

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