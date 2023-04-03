https://sputniknews.com.tr/20230403/mesut-yilmazin-oglu-hasan-yilmazdan-iyi-parti-milletvekili-aday-adayligi-aciklamasi-1069103487.html
Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'dan İYİ Parti milletvekili aday adaylığı açıklaması
Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'dan İYİ Parti milletvekili aday adaylığı açıklaması
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından şahsına yapılmış olan Rize milletvekili aday... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T13:48+0300
2023-04-03T13:48+0300
2023-04-03T13:49+0300
2023 türkiye seçimleri
mesut yılmaz
siyaset
iyi parti
hasan yılmaz
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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti'den aday adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.Yılmaz, yazılı açıklamasında teklifin İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım. Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."
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mesut yılmaz, siyaset, iyi parti, hasan yılmaz
mesut yılmaz, siyaset, iyi parti, hasan yılmaz
Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'dan İYİ Parti milletvekili aday adaylığı açıklaması
13:48 03.04.2023 (güncellendi: 13:49 03.04.2023) Abone ol
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından şahsına yapılmış olan Rize milletvekili aday adaylığı teklifini işlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyeceğini ve önümüzdeki dönem içerisinde de siyasette yer almayı düşünmediğini açıkladı.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti'den aday adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.
Yılmaz, yazılı açıklamasında teklifin İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım. Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."