https://sputniknews.com.tr/20230403/mesut-yilmazin-oglu-hasan-yilmazdan-iyi-parti-milletvekili-aday-adayligi-aciklamasi-1069103487.html

Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'dan İYİ Parti milletvekili aday adaylığı açıklaması

Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'dan İYİ Parti milletvekili aday adaylığı açıklaması

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından şahsına yapılmış olan Rize milletvekili aday... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T13:48+0300

2023-04-03T13:48+0300

2023-04-03T13:49+0300

2023 türkiye seçimleri

mesut yılmaz

siyaset

iyi parti

hasan yılmaz

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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti'den aday adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.Yılmaz, yazılı açıklamasında teklifin İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Değerli Rizeli hemşerilerimden gelen yoğun istek ve teveccüh üzerine İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener tarafından şahsıma yapılmış olan Rize milletvekilliği adaylığı teklifini, aile vakfımızın kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'ndeki iş yoğunluğum nedeniyle kabul edemeyeceğimi ve önümüzdeki dönem içerisinde siyasette yer almayı düşünmediğimi kamuoyunun dikkatine sunarım. Bu süreçte benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve bilhassa merhum babamın ismini yaşatma konusunda gösterdikleri kararlılıktan dolayı tüm Rizeli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunarım."

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mesut yılmaz, siyaset, iyi parti, hasan yılmaz