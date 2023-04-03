https://sputniknews.com.tr/20230403/mcdonalds-abd-ofislerini-gecici-olarak-kapatti---1069087461.html
McDonald's, ABD ofislerini geçici olarak kapattı
McDonald's, ABD ofislerini geçici olarak kapattı
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:01+0300
2023-04-03T10:01+0300
2023-04-03T10:02+0300
ekonomi
mcdonald's
abd
ofis
işten çıkarma
kapatma
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Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230402/isvicre-federal-savcisi-credit-suissein-devralinmasina-sorusturma-acti-1069075635.html
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mcdonald's, abd, ofis, işten çıkarma, kapatma
mcdonald's, abd, ofis, işten çıkarma, kapatma
McDonald's, ABD ofislerini geçici olarak kapattı
10:01 03.04.2023 (güncellendi: 10:02 03.04.2023) Abone ol
ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi.
Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.
Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.
Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.
McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.