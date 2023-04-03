https://sputniknews.com.tr/20230403/mcdonalds-abd-ofislerini-gecici-olarak-kapatti---1069087461.html

McDonald's, ABD ofislerini geçici olarak kapattı

McDonald's, ABD ofislerini geçici olarak kapattı

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığı ifade edildi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T10:01+0300

2023-04-03T10:01+0300

2023-04-03T10:02+0300

ekonomi

mcdonald's

abd

ofis

işten çıkarma

kapatma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102767/39/1027673929_0:81:5760:3321_1920x0_80_0_0_9ef2dabfe0bcd407cd5cea50599d41da.jpg

Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230402/isvicre-federal-savcisi-credit-suissein-devralinmasina-sorusturma-acti-1069075635.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mcdonald's, abd, ofis, işten çıkarma, kapatma