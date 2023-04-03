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https://sputniknews.com.tr/20230403/malatyada-43-buyuklugunde-deprem-1069106469.html
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
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Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem

14:26 03.04.2023
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© Flickr
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AFAD, Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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