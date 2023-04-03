https://sputniknews.com.tr/20230403/malatyada-43-buyuklugunde-deprem-1069106469.html
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:26+0300
2023-04-03T14:26+0300
2023-04-03T14:26+0300
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malatya
2023
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Sputnik Türkiye
malatya
malatya
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem
© FlickrDeprem
© Flickr
AFAD, Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.