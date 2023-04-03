https://sputniknews.com.tr/20230403/macaristan-kuzey-akim-olayiyla-ilgili-tarafsiz-sorusturmanin-olmamasi-delilik-1069119125.html
Macaristan: Kuzey Akım olayıyla ilgili tarafsız soruşturmanın olmaması delilik
Macaristan: Kuzey Akım olayıyla ilgili tarafsız soruşturmanın olmaması delilik
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili uluslararası soruşturmanın olmamasını “delilik” olarak... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T18:49+0300
2023-04-03T18:49+0300
2023-04-03T18:49+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen sıvılaştırılmış doğalgaz konulu Budapest LNG Summit’te konuşan Szijjarto, “Olay meydana geldiği günden bu yana, bu konuyla ilgili uluslararası, bağımsız, tarafsız bir soruşturma yapılmadı. Kritik öneme sahip altyapı tesisine saldırısı düzenlenmesi ve sonrasında hiçbir uluslararası ve tarafsız soruşturma yapılmaması gerçekten delilik” ifadesini kullandı.Szijjarto, “Aynısını Amerika’da olduğunu, ABD’de kritik önemdeki bir tesise saldırı düzenlendiğini hayal edin. Tepkinin ne olacağını hayal edin. Ama Avrupa’da oldu ve kimin yaptığını, kimin planladığını ve kimin gerçekleştirdiğini hala bilmiyoruz” diye ekledi.Macar bakan, bu konuda “bir çözüm bulma dürtüsü yok” diye kaydetti.Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.
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macaristan, rusya, abd, kuzey akım, danimarka, ab
macaristan, rusya, abd, kuzey akım, danimarka, ab
Macaristan: Kuzey Akım olayıyla ilgili tarafsız soruşturmanın olmaması delilik
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili uluslararası soruşturmanın olmamasını “delilik” olarak nitelendirdi.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen sıvılaştırılmış doğalgaz konulu Budapest LNG Summit’te konuşan Szijjarto, “Olay meydana geldiği günden bu yana, bu konuyla ilgili uluslararası, bağımsız, tarafsız bir soruşturma yapılmadı. Kritik öneme sahip altyapı tesisine saldırısı düzenlenmesi ve sonrasında hiçbir uluslararası ve tarafsız soruşturma yapılmaması gerçekten delilik” ifadesini kullandı.
Szijjarto, “Aynısını Amerika’da olduğunu, ABD’de kritik önemdeki bir tesise saldırı düzenlendiğini hayal edin. Tepkinin ne olacağını hayal edin. Ama Avrupa’da oldu ve kimin yaptığını, kimin planladığını ve kimin gerçekleştirdiğini hala bilmiyoruz” diye ekledi.
Macar bakan, bu konuda “bir çözüm bulma dürtüsü yok” diye kaydetti.
Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.