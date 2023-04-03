https://sputniknews.com.tr/20230403/macaristan-kuzey-akim-olayiyla-ilgili-tarafsiz-sorusturmanin-olmamasi-delilik-1069119125.html

Macaristan: Kuzey Akım olayıyla ilgili tarafsız soruşturmanın olmaması delilik

Macaristan: Kuzey Akım olayıyla ilgili tarafsız soruşturmanın olmaması delilik

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili uluslararası soruşturmanın olmamasını “delilik” olarak... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T18:49+0300

2023-04-03T18:49+0300

2023-04-03T18:49+0300

avrupa'da enerji krizi

macaristan

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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen sıvılaştırılmış doğalgaz konulu Budapest LNG Summit’te konuşan Szijjarto, “Olay meydana geldiği günden bu yana, bu konuyla ilgili uluslararası, bağımsız, tarafsız bir soruşturma yapılmadı. Kritik öneme sahip altyapı tesisine saldırısı düzenlenmesi ve sonrasında hiçbir uluslararası ve tarafsız soruşturma yapılmaması gerçekten delilik” ifadesini kullandı.Szijjarto, “Aynısını Amerika’da olduğunu, ABD’de kritik önemdeki bir tesise saldırı düzenlendiğini hayal edin. Tepkinin ne olacağını hayal edin. Ama Avrupa’da oldu ve kimin yaptığını, kimin planladığını ve kimin gerçekleştirdiğini hala bilmiyoruz” diye ekledi.Macar bakan, bu konuda “bir çözüm bulma dürtüsü yok” diye kaydetti.Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.

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