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Lüks siteye misafir olarak girdi, yaklaşık 1 buçuk milyon liralık hırsızlık yaptı
Lüks siteye misafir olarak girdi, yaklaşık 1 buçuk milyon liralık hırsızlık yaptı
İstanbul Sarıyer'de, güvenliğe kendisini misafir olarak tanıtıp girdiği sitedeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T15:26+0300
2023-04-03T15:26+0300
yaşam
türkiye
sarıyer
hırsız
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat'ta Sarıyer'de lüks bir sitedeki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, site güvenliğine kendisini misafir gibi tanıtarak içeriye giren kadın şüphelinin etrafta keşif yaptıktan sonra boş olduğunu değerlendirdiği daireye girdiğini tespit etti.Şüphelinin evden 59 bin dolar ve 300 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi.Görüntüler üzerinden eşkal ve kimliği belirlenen şüpheli Şeyma U. (21), ekiplerce gözaltına alındı.Şüphelinin, bu olayın ardından 18 Şubat'ta da aynı yöntemle girdiği başka bir sitedeki evden piyasa değeri yüksek 2 saat çaldığı anlaşıldı.Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/daire-onundeki-ayakkabilari-calan-hirsiz-yerine-kendi-ayakkabilarini-birakti-1068889177.html
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türkiye, sarıyer, hırsız
türkiye, sarıyer, hırsız

Lüks siteye misafir olarak girdi, yaklaşık 1 buçuk milyon liralık hırsızlık yaptı

15:26 03.04.2023
© AALüks site
Lüks site - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AA
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İstanbul Sarıyer'de, güvenliğe kendisini misafir olarak tanıtıp girdiği sitedeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat'ta Sarıyer'de lüks bir sitedeki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, site güvenliğine kendisini misafir gibi tanıtarak içeriye giren kadın şüphelinin etrafta keşif yaptıktan sonra boş olduğunu değerlendirdiği daireye girdiğini tespit etti.
Şüphelinin evden 59 bin dolar ve 300 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi.
Görüntüler üzerinden eşkal ve kimliği belirlenen şüpheli Şeyma U. (21), ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin, bu olayın ardından 18 Şubat'ta da aynı yöntemle girdiği başka bir sitedeki evden piyasa değeri yüksek 2 saat çaldığı anlaşıldı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
TÜRKİYE
Daire önündeki ayakkabıları çalan hırsız, yerine kendi ayakkabılarını bıraktı
29 Mart, 11:03
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