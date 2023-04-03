https://sputniknews.com.tr/20230403/luks-siteye-misafir-olarak-girdi-yaklasik-1-bucuk-milyon-liralik-hirsizlik-yapti-1069109635.html

Lüks siteye misafir olarak girdi, yaklaşık 1 buçuk milyon liralık hırsızlık yaptı

Lüks siteye misafir olarak girdi, yaklaşık 1 buçuk milyon liralık hırsızlık yaptı

İstanbul Sarıyer'de, güvenliğe kendisini misafir olarak tanıtıp girdiği sitedeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T15:26+0300

2023-04-03T15:26+0300

2023-04-03T15:26+0300

yaşam

türkiye

sarıyer

hırsız

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat'ta Sarıyer'de lüks bir sitedeki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, site güvenliğine kendisini misafir gibi tanıtarak içeriye giren kadın şüphelinin etrafta keşif yaptıktan sonra boş olduğunu değerlendirdiği daireye girdiğini tespit etti.Şüphelinin evden 59 bin dolar ve 300 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi.Görüntüler üzerinden eşkal ve kimliği belirlenen şüpheli Şeyma U. (21), ekiplerce gözaltına alındı.Şüphelinin, bu olayın ardından 18 Şubat'ta da aynı yöntemle girdiği başka bir sitedeki evden piyasa değeri yüksek 2 saat çaldığı anlaşıldı.Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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