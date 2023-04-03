https://sputniknews.com.tr/20230403/lpgye-indirim-geliyor-1069089341.html

LPG'ye indirim geliyor

LPG'ye indirim geliyor

Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T10:30+0300

2023-04-03T10:30+0300

2023-04-03T10:30+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

lpg

motorin

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.Benzin ise ortalama 21.32 liradan satılıyor. LPG 12,10-12,37 civarında satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230328/benzin-fiyatlarinda-indirim-beklenirken-zam-geldi-1068832973.html

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benzin, benzin fiyatları, lpg, motorin, indirim