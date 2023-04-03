https://sputniknews.com.tr/20230403/lpgye-indirim-geliyor-1069089341.html
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:30+0300
2023-04-03T10:30+0300
2023-04-03T10:30+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
lpg
motorin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.Benzin ise ortalama 21.32 liradan satılıyor. LPG 12,10-12,37 civarında satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/benzin-fiyatlarinda-indirim-beklenirken-zam-geldi-1068832973.html
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benzin, benzin fiyatları, lpg, motorin, indirim
benzin, benzin fiyatları, lpg, motorin, indirim
LPG'ye indirim geliyor
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Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takibe devam ediyor.
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.
Benzin ise ortalama 21.32 liradan satılıyor. LPG 12,10-12,37 civarında satılıyor.